Přijďte se 15. dubna do Centralu dozvědět o darování plazmy a odnést si podpis a fotku mosteckých házenkářek

Tuto středu 15. dubna si můžete přijít od 15 do 16.30 do mosteckého Centralu
pro podpis a fotku mosteckých házenkářek.
Chcete podpořit Černé anděly v nejdůležitějších bitvách sezony? Zastavte se u stánku BioLife v Centralu a dozvíte se vše o darování plazmy. Darovat plazmu můžete přijít 28. nebo 29. dubna přímo do centra BioLife Most a odnést si dvě vstupenky na
domácí zápas Play-off DHK Baník Most jako bonus! Kromě toho můžete v Centralu na DEN ZDRAVÍ využít měření složení těla zdarma (tuku, svalů, vody), konzultace s experty na výživu a zdraví. Nenechte si ujít šanci vidět mostecké házenkářky zblízka.