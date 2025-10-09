Přijďte se od 14. října zasmát do zámku Valdštejnů

Zámek Valdštejnů zve 14. října od 17 hodin na vernisáž humoristy Romana Kubce.
Uvidíte výstavu plnou vtipu, nadsázky a osobitého pohledu na svět. Přijďte se pobavit, zasmát a nahlédnout do světa kresleného humoru očima Romana Kubce. Kreslí na téma mezilidských vztahů, vztahů mezi mužem a ženou, sexu, erotiky či alkoholu. První inspirace ke kreslenému humoru získával v časopise Dikobraz. Zúčastňuje se soutěží kresleného humoru v Čechách i zahraničí, je členem České unie karikaturistů a zastupuje náročnou oblast humoru beze slov. Jeho styl je charakterizován jako nevtíravý, s nadhledem a ironií, bez vulgárních prvků.