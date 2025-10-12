Přijďte si zahrát diskgolf na nové hřiště na Šibeníku – odehraje se tu první turnaj

Na novém diskgolfovém hřišti v Mostě na Šibeníku se 19. října uskuteční první turnaj. Určen bude pro nováčky i pro pokročilé.
Budou se hrát dvě kola, tzn. 2 x 12 jamek.
Discgolf je atraktivní sport, ale hlavně je to skvělá zábava. Neváhejte a přijďte si jej vyzkoušet!
Discgolf je atraktivní sport, ale hlavně je to skvělá zábava. A je jedno, kolik vám je let. Jedná se o obdobu klasického golfu – namísto holí a míčků se používají létající disky (frisbee), místo jamek pak speciální koše. Discgolf má i velice podobná pravidla. Hřiště se skládá z určitého počtu jamek (obvykle 6, 9 či 18), které jsou tvořeny ocelovými koši s řetězy. Cílem hry je, dokončit hřiště co nejmenším počtem hodů. Disk se hází z určeného výhoziště na cíl – discgolfový koš. Obvyklá délka jedné jamky bývá 50 – 150 metrů a průměrný hráč by ji měl běžně dokončit třemi až pěti hody (záleží na tzv. paru jamky). Po prvním výhozu hráč pokračuje z místa, kam disk dopadl a takto hází, dokud se netrefí do koše. Disk musí zůstat uvnitř, v tzv. sběrači nebo v řetězech.
Jak zapisovat skóre?
Jednoduše. Vyplňte si jména hráčů do skóre karty níže a poté po dokončení každé jamky, zapište číslem, na kolik hodů každý hráč jamku zahrál. Na konci sečtěte a hráč s nejnizším číslem vyhrává. Hráč který zahrál jamku nejlépe, vyhazuje jako první na další jamce.
Na co si dát pozor?
Neházejte pokud jsou před vámi další lidé. Vždy by měl hrát ten hráč, který je v danou chvíli nejdál od koše. Ostatní stojí za ním a až potom jdou ke svému disku a hraje se dál. Pokud je před vámi jiná skupina, která danou jamku hraje, nechte ji hru nejprve dokončit a až poté začněte.
Discgolf je v Česku populární a hřišť už je kolem 200.
Seznam míst v okolí, kde kromě Mostu ještě najdete diskgolfová hřiště: Kadaň, Osek, Teplice, Ústí nad Labem, Bílina, Duchcov, Proboštov.