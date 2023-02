V sobotu 25. února se ve Sportovní hale Most odehraje DOMÁCÍ ZÁPAS ČERNÝCH ANDĚLŮ. Začíná se od 17:30. Souboj s houževnatým soupeřem z Dunajské Stredy, které bude chtít Most vrátit podzimní porážku na slovenské půdě. Přijďte podpořit DHK Baník Most!