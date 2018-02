Přijede Masaryk na koni, nebo v limuzíně?

Velkolepé oslavy chystá město ve spolupráci s mosteckým oblastním muzeem ke stému výročí založení republiky. Oslavy by se měly odehrát v sobotu 26. května v areálu muzea a zároveň u děkanského kostela. Očekává se, že na akci zavítají tisíce lidí.

Město Most společně s oblastním muzeem ladí program bujarých oslav, které se odehrají poslední květnový víkend. Mělo by se jednat o obdobné oslavy, které se konaly nedávno například u příležitosti pěti set let od založení děkanského kostela v Mostě či oslav sedmistého výročí Karla IV. „Oslavy stého výročí republiky chystáme společně s oblastním muzeem, proto proběhnou jednak u děkanského kostela, ale i v muzeu. Mezi oběma areály bude jezdit kyvadlová doprava,“ uvedla tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.

Dopolední program se uskuteční v Oblastním muzeu v Mostě. „Muzeum přiblíží atmosféru první republiky, budou tu ukázky skautů, hudba z první republiky, kabarety, dobový trh, dobové oblečení a také ukázky stacionární bojové techniky legionářů a samozřejmě i občerstvení. Představí se československá armáda z let 1918 – 1938, rakousko-uherská armáda a odpolední program se přesune ke kostelu,“ prozradila mluvčí malou ochutnávku toho, co návštěvníky oslav bude čekat.

U kostela, v areálu u rybníčku, proběhne bitva o Most, která patřila v rámci dobývání českého pohraničí v roce 1918 mezi nejvýznamnější vojenská střetnutí na území tehdejší republiky. „Vrcholem oslav bude závěrečná ceremonie, především pak příjezd T. G. Masaryka na koni, nebo v limuzíně. Teprve se rozhodne, jakou variantu zvolíme,“ dodala Alena Sedláčková.

Akce k jubilejnímu výročí republiky budou probíhat ale v rámci celého roku. „Akce chystáme pro veřejnost průběžně, nebude to jen o jednom dnu. Nicméně, co se týče 26. května, bude to akce stěžejní a očekáváme podobnou návštěvnost, tedy v řádu tisíců lidí, jaká byla v rámci oslav založení děkanského kostela,“ připomněl mostecký primátor Jan Paparega.