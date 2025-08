Primátor města Mostu Marek Hrvol k festivalu Let It Roll na jezeře Most

„Most v posledních dnech a hodinách prožil neuvěřitelnou porci emocí, dojetí, hrdosti a opět ukázal, že pro něj neexistují hranice, kam až si může dovolit jít. Byl to risk, výzva a když jsme před rokem vyjádřili svou ambici a odvahu stát se hostitelem festivalu, nenechali jsme se zastrašit ničím a nikým. Tlak na pořadatele a město byl extrémní a já si uvědomoval od první minuty, že jdeme s kůží na trh a může nás to stát všechny opravdu hodně.

Intuice a víra ve skvěle postavený tým Let It Rollu mi ale říkala jasně, že tenhle projekt chceme dotáhnout a vsadit vše prakticky na jednu kartu. Včera jsem byl až dojatý a hrdý na to, že jsme nepodlehli, že jsme to zvládli a ukázali vlastně celému světu,že to co nejde všude jinde, tak tady jsme schopni prolomit. Reakce lidí mi opravdu dává motivaci a ukazuje, že ta energie pro tento projekt měla smysl. Každý soudný človek ať je na té či oné straně musí dle mého názoru zhodnotit, že se povedlo něco mimořádného, že jsme možná položili základní kámen nové tradici, nové hrdosti na něco, co tu ještě nebylo. A jestli nejsme schopni pro toto obětovat pár hodin slabého dunění, pár minut pro objízdnou trasu, několik metrů se projít více než obvykle, pár parkovacích míst nebo pošlapané trávy, tak je s námi něco špatně a je to pro mě k nepochopení. Naštěstí většina z nás ukázala, že to nadšení dokáže sdílet společně ať už přímo nebo pozitivní podporou a myšlenkami na druhé. A to je to nejskvělejší co tahle akce mohla přinést.