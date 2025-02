Primátor Mostu: Dvanáct tisíc dávek za měsíc? Tento stav státu zřejmě vyhovuje!

Podle posledních průzkumů bylo v pověstné oblasti stovek na tisíc bytů jen za měsíc listopad vyplaceno 12 tisíc sociálních dávek!

Oblast stovky, kde jsou nejproblémovější nájemníci a největší počet obchodníků s chudobou, zahrnuje na jeden tisíc bytových jednotek. Jen čtvrtinu z nich vlastní obyvatelé či jiné subjekty a společenství. Zbývající část jsou byty nájemní, což v Mostě představuje až fatální problém. Vlastní je totiž převážně spekulanti z jiných měst a dokonce i z jiných zemí. „Podle našich posledních průzkumů na přelomu roku zde na tisíc bytů bylo jen za měsíc listopad vyplaceno 12 tisíc sociálních dávek. To je zásadní problém. Můžeme vymýšlet všelijaká opatření, včetně mapování. Ale vezmeme-li v potaz nabobtnalý sociální systém, který odměňuje téměř tisícovku bytů dvanácti tisíci dávek za měsíc, je to pak marný boj s větrnými mlýny. Pokud tedy někdo tvrdí, že k řešení nepotřebujeme stát a legislativu, aby se tu cokoliv vyřešilo, tato čísla mluví jasně,“ říká k šílené výši nesmyslně vyplácených sociálních dávek mostecký primátor Marek Hrvol.

Při posledním mapováním, které probíhalo v loňském roce, se například zjistilo, že v některých bytech se jejich nájemcům, potažmo majitelům, proplácí nájem ve výši i přes dvacet tisíc korun! „My přitom víme, že obvyklý a reálný nájem, ať už i ze strany Mostecké bytové, je méně než polovina této částky. Když se sečte doplatek na bydlení, doplatek na děti, hmotná nouze apod., z jednotlivých vyúčtování je patrné, kolik jeden člověk pobírá na doplatcích. Tyto problémy jsou ovšem dlouhodobé a nikdo kompetentní je neřeší. I když na to opakovaně poukazujeme a obracíme se na patřičná místa, nikoho to nezajímá a nic se s tím nedělá. Tento stav zřejmě státu vyhovuje. Město je ale na jakákoliv opatření krátké…“ sdělil primátor.

Soužití starousedlíků a nových slušných nájemců, které město do stovek postupně usazuje, je ve střetu s nájemníky, které sem stále umisťují či v minulosti už umístili spekulanti s byty. Řešení je velmi problémové. Stát podle primátora zneužívání dávek nezajímá a město nemá v rukou nástroj, jak tento stav změnit. Mapování je zjišťuje tristní realitu, ale nic moc vyřešit nemůže. Výkupy bytů jsou jedno z mála, co může situaci postupně alespoň trochu vylepšit.

Veškeré snahy města o řešení těžko zvladatelné sociální situace nejen v okrajových částech, ale už i v samotném centru, stát, potažmo ústavní soud zrušil. Bezdoplatkové zóny a tak zvaná protivysedávací vyhláška, které plnily svůj účel, muselo město zastavit. Přesně v tom okamžiku mohli obchodníci s chudobou začít bouchat šampaňské a asociální nájemníci se opět mohli začít chovat podle svých zvyklostí a pravidel. Ve stovkách sice vydatně pomáhají Asistenti prevence kriminality, nicméně, ani fakt, že jejich počet neustále stoupá, tristní situaci nespasí.