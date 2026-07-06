Primátor Mostu: „Se záměrem spalovny nebezpečných odpadů v navržené lokalitě nesouhlasíme“

Město Most odeslalo své oficiální stanovisko v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) k záměru výstavby spalovny nebezpečných odpadů ZOE. Stanovisko města je jednoznačné – se záměrem v navržené lokalitě nesouhlasíme.
„Náš nesouhlas nesměřuje proti technologii energetického využití odpadů jako takové. Zásadním problémem je umístění zařízení v bezprostřední blízkosti jezera Most, které je symbolem úspěšné proměny posttěžební krajiny a klíčovou lokalitou pro rekreaci, sport, cestovní ruch i budoucí rozvoj města. Ve svém stanovisku upozorňujeme zejména na ohrožení dlouhodobé transformace Mostecka, negativní dopady na image města a rekreační potenciál jezera Most, na rizika pro plánované investice, novou obytnou čtvrť a rozvoj cestovního ruchu, na nedostatečné posouzení kumulativních vlivů na životní prostředí, dopravu i krajinný ráz a na neprokázanou potřebnost zařízení v navrženém rozsahu a lokalitě.
V uplynulých letech byly do obnovy území kolem jezera Most investovány významné veřejné prostředky. Město je přesvědčeno, že tato lokalita má sloužit především lidem – jako místo pro sport, rekreaci, kvalitní životní prostředí a vzniku nových obytných území nikoliv jako prostor pro další environmentálně zatěžující provozy,“ říká primátor Mostu Marek Hrvol.