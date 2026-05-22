Primátor smekl pomyslný klobouk před TSKH Most

Primátor Mostu Marek Hrvol smekl pomyslný klobouk před Tanečním studiem Kamily Hlaváčikové. „Za mne jste nejlepší!“.
Důvodem pochvaly od primátora je nejenom nadstandardní úroveň místního tanečního studia, které v Mostě působí už 35 let, ale především čtvrteční slavnostní galavečer v mosteckém divadle. Nejen, že bylo absolutně vyprodané včetně přístavků, ale na jeho pódiu se odehrávala neskutečná podívaná.
Po shlédnutí první poloviny nešetřila chválou ani náměstkyně primátora Markéta Stará: „Účastním se vašeho galavečera každý rok a pokaždé si říkám, co ještě víc můžete ukázat a vy pokaždé ještě víc ukážete. Poté, co jsem dnes viděla v první polovině, neumím si představit, co nás ještě čeká v té druhé. Jsem nadšená z tance, ze sestřihů skladeb, skvělých kostýmů i z projekce na velkém plátně. Doslova mi padá brada,“ sdělila bezprostřední pocity z taneční šou Markéta Stará a dodala: „Chtěla bych vyzdvihnout také to, že TSKH spolupracuje i s našimi základními školami a s hudebním oborem ZUŠ F.L.Gassmanna, jejichž žáci tu dnes také vystupují.“ Primátor Marek Hrvol přislíbil, že studio, které skvěle reprezentuje město Most i v zahraničí, bude město nadále podporovat. „Jen by to možná chtělo vyhlásit nějaký speciální program na podporu tanečníků,“ zažertoval primátor na drtivou převahu tanečnic.
V Tanečním studiu působí na 200 dětí od 3 let až po maturanty a na taneční lekce ke Kamile Hlaváčikové chodí i dospělí a senioři.
Foto: Renata Prokopová – RENIE CREATIVE