Městská policie pořádá během letních prázdnin hned dva letní tábory pro děti od 6 do 12 hodin. První se uskuteční od 22. do 26. července, druhý pak od 5. do 9. srpna, vždy od 8 do 16 hodin na dětském dopravním hřišti v ulici Zdeňka Fibicha.

Podrobnosti najdou zájemci v příloze pod článkem. Přihlásit se a případně získat další informace je možné u preventistky městské policie Lucie Švábové na telefonním čísle 731 633 365 (každý všední den od 8 do 17 hodin).