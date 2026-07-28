Příměstský tábor pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin přinesl tři dny plné zážitků

e dnech 7.–9. července 2026 uspořádal Městský úřad Litvínov, odbor sociálních věcí a školství, příměstský tábor pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin.
O tábor byl i letos velký zájem. V průměru se jej zúčastnilo 25 dětí z litvínovských základních škol, pro které byl připraven pestrý program plný poznávání, pohybu i zábavy.
První den děti navštívily zámek Jezeří, kde si prohlédly Pohádkovou expozici. Po prohlídce následoval piknik v zámeckých zahradách, který dětem zpříjemnil slunečný letní den.
Druhý den patřil výletu do Zoologické zahrady v Děčíně. Děti si prohlédly řadu zvířat, zúčastnily se komentovaného krmení a nechyběl ani čas na hry na dětském hřišti.
Závěrečný den byl ve znamení poznávání i sportu. Dopoledne děti navštívily Muzeum veteránů Litvínov a selský dvoreček, kde měly jedinečnou příležitost být svědky narození malých selátek. Odpolední program pokračoval u jezera Matylda. Po společném opékání buřtů následovaly sportovní soutěže, jako byly běžecké závody, skoky a další disciplíny. Za své výkony si děti odnesly sladké odměny.
„Naším cílem je nabídnout dětem smysluplné trávení volného času během letních prázdnin, umožnit jim zažít místa a aktivity, ke kterým by se jinak mnohdy nedostaly, a zároveň podpořit vznik nových přátelství. Velkou odměnou pro nás byly jejich úsměvy, nadšení a radost z každého společně stráveného dne,“ uvedla sociální pracovnice Mgr. Alena Studničková.
Příměstský tábor se vydařil a dětem přinesl mnoho nových zážitků, radosti i společně strávených chvil. Už nyní se těšíme na další turnus příměstského tábora, který se uskuteční v srpnu.