V letošním roce bude Základní škola Lom slavit 120 let od založení české školy v Lomu. Vedení školy proto shání fotografie, vysvědčení, staré žákovské knížky a jiné zajímavosti, které jsou spojeny s lomskou školou. Pokud by někdo takové věci vlastnil a chtěl by je zapůjčit, nechat okopírovat a podobně, vedení školy to velmi uvítá. Zapůjčené věci budou po výstavě vráceny. Kontakt k následné domluvě: zs.lom@seznam.cz nebo 734 808 433.