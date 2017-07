Příprava Černých andělů na novou sezonu vstoupila do herní části

Tým Černých andělů, tedy hráček DHK Baník Most, je v plné přípravě na nadcházející sezonu, v níž se představí v Poháru EHF. Ve jeho druhém kole budou jejich soupeřem buď ukrajinský Galytchanka Lviv nebo holandský Morrenhof Jansen Dalfsen. Kouč Most Peter Dávid se trochu podrobněji na oba soupeře podíval.

„Ukrajinský tým je pro nás jedna velká neznámá. Budeme si muset o něm nejdříve zjistit nějaké podrobnosti, o jak silného soupeře se vlastně jedná. S Holanďankami je to přesně naopak, ty známe velmi dobře. Střetli jsme se s nimi v loňském roce v rámci přípravy a shodou okolností do Mostu v srpnu zavítají i letos. Je až neuvěřitelná náhoda, že tým, se kterým jsme se utkali už v přípravě vloni a přivítáme ho i letos, bude možná naším soupeřem i v poháru,“ komentoval pohárový los Dávid s tím, že, který ze soupeřů by byl pro jeho svěřenkyně lepší, ale odmítá spekulovat. „Papírově silnějším soupeřem by měly být Holanďanky, ale v tuto chvíli je těžko cokoli odhadovat. Pro nás je důležité se co nejlépe připravit, abychom se v poháru předvedli v co nejlepším světle,“ doplnil trenér Baníku.

Příprava už se v Mostě rozběhla naplno a v následujících týdnech čeká hráčky nejen tréninkový, ale i pořádný zápasový zápřah. „Hráčky žádné velké prázdniny neměly, už od června měla každá z nich přímo na míru sestavený individuální tréninkový plán. Zhruba od poloviny července jim začala příprava pod vedením kondiční trenérky, já jsem se k týmu připojil v pondělí, kdy naplno odstartovala herní část přípravy,“ vysvětlil Peter Dávid.

Druhý prázdninový měsíc bude pro Černé anděly doslova nabitý zápasy. Už 5. a 6. srpna je čeká domácí dvojzápas s německými bundesligovými vicemistryněmi z Thüringeru. Kromě A týmu žen sehrají přípravný zápas také dorostenecké týmy obou klubů. Od jedenáctého do třináctého srpna se v mostecké sportovní hale uskuteční další ročník mezinárodního turnaje Českého porcelánu Dubí. O týden později Černé anděly čekají na domácí palubovce další mezinárodní střetnutí. Nejprve se 18. srpna střetnou se zmiňovanými holandskými soupeřkami z Morrenhof Jansen Dalfsen, den nato je čeká utkání proti soupeřkám z druhé Bundesligy ze Zwickau. Poslední srpnový víkend začnou Černí andělé 26. srpna na turnaji v Německu, kde změří síly s týmy z druhé a třetí Bundesligy, aby je pak 27. srpna čekalo přípravné utkání s nováčkem druhé Bundesligy Füchse Berlin. Tato střetnutí absolvuje také mostecký tým starších dorostenek.

Na všechna domácí přípravná utkání a turnaje se za dobrovolné vstupné mohou přijít podívat i všichni fanoušci mosteckého mistrovského týmu.