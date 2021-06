Přípravné třídy v Mostě

Přípravnou třídu plánují ve školním roce 2021/2022 otevřít všechny základní školy zřízené městem Most, přičemž základní škola ve Zlatnické ulici počítá s fungováním dvou takových tříd. Žádosti města Mostu o jejich zřízení vyhověl v uplynulých dnech krajský úřad. Přípravnou třídu lze otevřít, pokud se v ní bude vzdělávat alespoň deset dětí. Maximem je patnáct dětí.

Do přípravné třídy smí být přijaty děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně jsou tam zařazovány děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. O zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu. Posláním přípravných tříd není výuka obdobná vzdělávání v základní škole, hlavní důraz je kladen na komunikaci v českém jazyce a vzájemnou komunikaci mezi dětmi, poznání sebe i světa kolem, základy sebeobsluhy, základní sociální návyky apod.