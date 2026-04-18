Přípravy na festival Let it Roll na jezeře Most jsou v plném proudu

Let it Roll, největší festival drum & bassové hudby na světě se po roce vrací k jezeru Most. Letos se sem sjedou fanoušci mezi 30. červencem a 1. srpnem. Organizátoři označují připravovaný ročník za nejambicióznější v historii.
Do příprav se zapojilo i město Most. „Město je zapojeno do příprav festivalu už od prvopočátku. Na loňský ročník jsme měli velmi příznivé ohlasy, ale našly se i věci, které chceme letos vylepšit. I tentokrát bude fungovat hlukový koordinátor a obyvatelé z blízkého regionu budou mít opět výhody. Informace o přípravách komunikujeme i se starosty obcí, se kterými se pravidelně stýkáme. Zaměřit se chceme víc na dopravní stránku věci, tu budeme řešit i společně s Braňany. Této obce se týká i řešení hluku, protože z některých částí obce jsme zaznamenali připomínky,“ naznačil primátor Mostu Marek Hrvol.
Pořadatelé si spolupráci s městem chválí a už zveřejnili informaci o možnosti získat zvýhodněné vstupenky na celý festival pro obyvatele Mostu a okolních obcí. Jejich počet je ale limitovaný, proto s jejich nákupem neměli lidé příliš otálet. Zvýhodněnou nabídku mohou využít pouze obyvatelé s trvalým bydlištěm v Mostě a přilehlých obcích Bečov, Bělušice, Braňany, Havraň, Korozluky, Lišnice, Lužice, Malé Březno, Obrnice, Patokryje, Polerady, Skršín, Volevčice a Želenice a je jim 18 a více let. Při vstupu do areálu se budou muset prokázat platným občanským průkazem. Zakoupená vstupenka je nepřenosná, je na konkrétní jméno a nelze ji prodat ani vrátit.
Letošní Let it Roll, už prozradil i některá jména, na která se návštěvníci mohou těšit. Lahůdkami budou být živá vystoupení Australanů Pendulum LIVE nebo Modestep. Největším tahákem jsou Chase & Status, ikonické duo britské drum & bassové scény. Kromě zvučných jmen hudebníků má letos projít výraznou proměnou také vizuální stránka festivalu. Všechna pódia podle organizátorů projdou redesignem, který posune scénickou a audiovizuální úroveň festivalu zase o příčku výš.