„Přišel telegrán z Pařýže“ aneb Dvořákova symfonie v kině Kosmos

Přímý přenos symfonie č. 9 e moll „Z nového světa“ od Antonína Dvořáka přímo z Berlína se podařilo zajistit v mosteckém Kině Kosmos. Nenechte si ujít úžasný live zážitek z 14metrového plátna, pohodlných sedaček a s dokonalým 5.1 zvukem.

„6. června přišel telegrán z Pařýže, abi přijmul mýsto řiditele Národný Koncervatoře hudby vnovémYorku, to je v Americe, to snad já mislím že nepřijme, on je dobrý Čech a Národovec, národ Český biho nerad stratil,“ napsal tatínek Antonína Dvořáka své dceři, Antonínově sestře. Rodina a Čechy byly pro Antonína Dvořáka milejší než peníze a sláva. Jednapadesátiletý skladatel, v té době na vrcholu úspěchů, chtěl doma a v klidu tvořit, proto lákavým nabídkám z celé Evropy odolával.

Podlehl až té poslední – za 30 000 zlatých ročně odjel od října 1892 na tři roky do New Yorku učit na Národní konzervatoři. Jako violista v pražském orchestru dostával měsíčně 18 zlatých, později už jako známý skladatel dostával na Pražské konzervatoři jako učitel 100 zlatých. O cestě do Ameriky se rozhodl až poté, co o něm nechal hlasovat svou rodinu, přičemž „referenda“ se zúčastnily i jeho děti, včetně nejmladšího pětiletého…

V Americe Antonín Dvořák zkomponoval Symfonii č. 9 e moll „Z Nového světa“, hřejivou vzpomínku na domov, ovlivněnou newyorským pouličním ruchem, rytmem nákladních vlaků, černošským folklórem a dalšími novými zážitky. Už premiéra v newyorské Carnegie Hall před 124 lety byla bouřlivé úspěšná a od té doby se stala nejhranější romantickou symfonií všech dob. Nejvášnivější současný světový dirigent Gustavo Dudamel (nar. 1981) přednese tuto Symfonii č. 9 e moll Z Nového světa v pátek 9. června s Berlínskou filharmonií. Vstupenka na koncert zde stojí 66-290 € (1782-7830 Kč).

Koncert: John Adams: City noir for orchestra (2009, Timothy McAllister: saxofon)

Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“

Berliner Philharmoniker, řídí Gustavo Dudamel (Venezuela)

Termín: pátek 9. června 2017 v 19.30 hod.

Místo konání: Kino Kosmos (ul. Obránců míru 2629, Most, tel. 731 552 002) http://www.kinomost.cz/klient-612/kino-190/stranka-6425/film-160190

Vstupné: Kč 200/100 studenti, ZTP a senioři