Přispějte na válečné veterány

Ve čtvrtek 11. listopadu oslavíme Den válečných veteránů. Při té příležitosti pořádá organizace Paměť národa veřejnou sbírku. Jejím cílem je vybrat prostředky na další natáčení a uchování příběhů válečných veteránů a hrdinů do archivu Paměť národa.

Symbolem Dne válečných veteránů je květ vlčího máku. Připnutím máku na kabát uctíme životy válečných veteránů a bojovníků za svobodu. Do sbírky se zapojil také Krajský úřad Ústeckého kraje, v jehož hlavní budově (přízemí) bude až do 30. listopadu ležet sbírková kasička. Zájemce si může květ sám vzít a vhodit příspěvek do kasičky. Doporučená cena za květ máku je 30 korun.

Pomozte tímto gestem rozšířit tradici Dne válečných veteránů. V České republice se tento den slaví již od roku 2001.