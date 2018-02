Pro strážníky přilby, pro hasiče stříkačka

Litvínov plánuje vybavit své strážníky ochrannými prvky a zároveň chce opravit z dotace také hasičskou cisternu. O dotaci žádá Ústecký kraj.

„Rada města Litvínova schválila podání žádosti o dotaci na Opravu, modernizaci nebo rekonstrukci cisternových automobilových stříkaček pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Litvínova, a to z Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje,“ uvedl tajemník Městského úřadu Litvínov Valdemar Havela. Město se bude na spolufinancování podílet minimálně deseti procenty z celkových uznatelných nákladů.

Hasiči disponují velmi zastaralou požární technikou. V rámci dotace by se částečně opravilo požárního vozidlo CAS 25 LIAZ 101 z roku 1988. Oprava by zahrnovala výměnu zadní rolety na nástavbě za výklopné dveře, nový zadní žebřík sklopný, ochranný protiskluzový hliníkový plech, výměnu výstražné rampy za led majákovou rampu Slim s příslušenstvím. Předpokládaná cena opravy je 85 000 korun. Dále Litvínov žádá Ústecký kraj o dotaci na bezpečnostní prvky pro pořádkovou jednotku Městské policie Litvínov. Prostřednictvím programu je možné pořídit protiúderové přilby a balistické vesty pro strážníky Městské policie Litvínov. Celkem by se jednalo o nákup čtrnácti ochranných protiúderových přileb a dvou balistických vest. Předpokládané celkové náklady projektu jsou necelých sto tisíc korun.