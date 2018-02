Problémové městské lokality budou nově pod dohledem i večer

Problematické a vyloučené lokality města, kde dochází k narušování veřejného pořádku, budou více pod dohledem. Střežit je budou noví asistenti prevence kriminality a to celý den. Městská policie si slibuje zklidnění situace, vyšší bezpečnost a také méně stížností od občanů.

Od nového roku pracuje u Městské policie v Mostě devatenáct asistentů prevence kriminality. Jde o největší počet pomocníků strážců zákona u nás. Od 1. února by měli asistenti nastoupit plně do výkonu služby a mít pod neustálým dohledem zejména problémové lokality. „Devět asistentů u nás už pracovalo dříve a k nim přibylo deset nových. Ti se během ledna školili, zaučovali se v terénu v doprovodu starších a zkušenějších kolegů, absolvovali kurzy sebeobrany, první pomoci, dostali potřebnou výstroj a výzbroj. Od února by měli všichni fungovat na sto procent,“ podotkl ředitel Městské policie v Mostě Jaroslav Hrvol. Pro nové asistenty jsou ve městě také zřízeny dvě služebny městské policie. Jedna z nich funguje v prostorách pasáže U Lva a druhá na nádraží. Městská policie chce asistenty soustředit do nejvíce problémových lokalit ve městě. Kromě lokality Chanova a stovek budou lidé asistenty potkávat také v okolí nádraží, zejména u bloku 518. Stálá hlídka bude i kolem bloku 525 a v oblasti u Kahanu a rovněž i v sedmistovkách. „Chceme, aby asistenti byli prodlouženou rukou a očima našich strážníků. To znamená, že by měli pozorovat, jak se lidé chovají, zda nedělají nepořádek kolem bloků, nevysedávají na zídkách, nezatarasují schody a znepřístupňují lidem cestu domů a podobně. Budou dbát, aby se dodržoval veřejný pořádek a aby se lidem ve městě lépe bydlelo,“ popsal hlavní náplň činnosti asistentů ředitel městské policie. Asistenti budou fungovat ve dvousměnném provozu. To by mělo bezpečnost ve městě a veřejný pořádek zajistit mnohem lépe. „V lokalitách budou asistenti téměř neustále, od sedmi hodin ráno do deseti hodin do večera. Na ranní a odpolední služby. Oblast bude monitorována po celý den, což doposud nebylo. Zejména pak ve večerních hodinách, které jsou nejrizikovější. Navíc s tímto počtem asistentů pokryjeme více lokalit, nebudeme se soustředit jen na stovky,“ slibuje si zlepšení situace a bezpečnosti ve městě Jaroslav Hrvol.