Probuď lesopark Hrabák: Město chystá aktivizační dny pro veřejnost

Lesopark Hrabák nedaleko takzvané konečné tramvaje je místem, které má potenciál nabídnout lidem prostor k relaxaci nebo sportu. Dnes ovšem čeká na své znovuzrození. A toho se může dočkat i díky participativnímu rozpočtu Hejbni Mostem a ochotě města dát veřejnosti prostor se na přeměně lesoparku podílet.
Jedním z vítězných projektů loňské participace se totiž stal návrh Davida Kloce na vypracování studie lesoparku Hrabák. Po velmi kladné zkušenosti se spoluprací veřejnosti při přerodu parku Střed (poznámka: rekonstrukce parku Střed ale nebyla součástí participativního rozpočtu), který neskutečně po přeměně ožil a kam si znovu nachází cestu pro radost a relaxaci i za kulturou mnoho Mostečanů napříč generacemi, se město rozhodlo, že i v případě Hrabáku dá veřejnosti možnost do příprav studie „mluvit“.
Připraveny jsou proto takzvané aktivizační dny, jejichž cílem je přivést do lesoparku, který dnes vyhledávají návštěvníci spíše sporadicky, lidi a získat od nich nápady, co by si v parku představovali, a co naopak ne. Šetření se potom stane podkladem pro studii, která by měla navrhnout ideu jak Hrabák probudit.
Aktivizační dny se budou konat ve dnech 5., 15. a 20. září. První a poslední termíny jsou určeny široké veřejnosti, polovina měsíce žákům z přilehlých základních škol.
Pátek 5. 9., 14 – 19 hodin:
V lesoparku bude probíhat participace s veřejností, jejímž cílem bude zjistit od návštěvníků jejich podněty týkající se Hrabáku. Lidé budou moci vyjádřit své představy, co by v lesoparku přivítali, ale co by v něm naopak rozhodně mít nechtěli. Své názory budou moci prodiskutovat s přítomnými zástupci města a zúčastnit se dotazníkového šetření. Průvodcem lesoparkem jim bude ředitel technických služeb Michal Hartman. Součástí odpoledne bude i workshop zaměřený na výrobu navigačního systému pro Hrabák, účastníci se budou moci zapojit do jejich výroby (polotovary, jako jsou dřevěné směrovky či kůly budou připraveny) a posléze je i rozmístit po parku. A kdo bude mít chuť, bude si moci opéci buřta nebo zahrát deskovou hru.
Pondělí 15. 9.:
Akce v tento den je určena žákům základních škol, které se nacházejí v docházkové vzdálenosti od Hrabáku. Deváťáci budou soutěži a poznávat lesopark. Cílem aktivity je ukázat teenegerům, že mohou Hrabák navštěvovat a využívat třeba ke sportování. Ale i žákům bude umožněno zúčastnit se dotazníkového šetření a zapojit se tak prostřednictvím svých nápadů do participace.
Sobota 20. 9., 14 – 19 hodin:
Vedle dotazníkového šetření, v němž budou moci opět lidé vyjádřit své nápady, slibuje sobota v lesoparku spoustu prima zábavných i poučných činností. Kdo dorazí, bude si moci vlastnoručně vyrobit ptačí budku a pak ji umístit na strom, kreativní duše budou moci vyzkoušet graffiti nebo si vyrobit skleněnou kytičku. Veřejnost parkem provede dendrolog a průvodce, se kterým budou lidé sbírat a třídit odpadky. Na Hrabáku také pro tento den vyroste kontaktní minifarma se zvířátky.
Jak lesopark Hrabák vznikal:
V prostoru obce Čepirohy, která byla jižním sousedem Mostu, se uhlí dobývalo několika malými doly již od poloviny 19. století. V roce 1928 byl největší z nich, který těžil hlubinně i povrchově, pojmenován podle profesora Vysoké školy báňské v Příbrami Ing. Josefa Hrabáka. Činnost Lomu Hrabák skončila v roce 1963 a v roce 1965 zde byla na mírně převýšené vnitřní výsypce zahájena rekultivace v lesoparkové podobě. Na výsypce byla založena i lesní školka pro vlastní výsadbu sazenic, která byla později uvolněna pro výstavbu zahrádkářské kolonie.