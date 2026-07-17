Prodej permanentek na HC VERVA odstartují 20. července on-line, 4. srpna na pokladnách

Sezona 2026/27 se blíží! S permanentní vstupenkou budete u všech domácích utkání, navíc získáte řadu výhod. Ušetříte na jednotlivých vstupenkách, využijete slevy ve VervaShopu a při včasném nákupu permanentky se na přípravné zápasy podíváte zdarma.
Ceny permanentních vstupenek zůstávají stejné jako v uplynulé sezoně. Jedinou změnou je permanentní vstupenka na stání pro členy Ropáci on Tour, kteří byli členy minimálně v minulé sezóně, jejíž cena klesá z loňských 3 700 Kč na 3 000 Kč. „Tímto krokem chceme vyjádřit své uznání všem Ropákům, kteří stáli u zrodu projektu „Litvínov nezhasne“ a významně přispěli k tomu, aby extraligový hokej v Litvínově pokračoval. Vaší podpory si velmi vážíme a zvýhodněná cena permanentní vstupenky pro členy Ropáci on Tour je naším poděkováním za váš významný podíl na této iniciativě,“ říká předseda představenstva HC VERVA Litvínov Jiří Šlégr.
Jako první dostanou možnost obnovit si svá místa držitelé permanentních vstupenek z loňské sezony. Předkupní právo platí do 1. září 2026 včetně.
Do volného prodeje budou v této fázi k dispozici pouze permanentní vstupenky na stání.
O možném prodeji nových míst k sezení bude klub informovat.
Otevírací doba pokladen (bude pravidelně aktualizováno):
- úterý 4. srpna od 16:00 do 19:00
- čtvrtek 6. srpna od 16:00 do 19:00
- během každého domácího přípravného utkání
Online prodej:
Permanentní vstupenky si budou fanoušci moci zakoupit také online na odkazu ZDE. Vyzvednutí karet je nicméně nutné na klubové pokladně po předložení voucheru během výše uvedené otevírací doby.
Ceník:
|Kategorie
|Cena permanentní vstupenky
|Cena jednoho zápasu pro permanentkáře
|Úspora pro permanenkáře
|Stání (pro členy fanklubu RoT)
|3 000 Kč
|115 Kč
|44 %
|Stání
|4 000 Kč
|154 Kč
|25 %
|Sezení EFECTA
|5 900 Kč
|227 Kč
|23 %
|Sezení VERVA
|7 100 Kč
|273 Kč
|21 %
Co permanentka zahrnuje:
- Vstup na všechna domácí utkání základní části
- Domácí přípravné zápasy zdarma (rozpis najdete zde)
- 10% sleva ve VervaShopu (kromě hokejové výstroje a produktů Adidas)
- Plakát A-týmu k vyzvednutí ve VervaShopu (po týmovém focení)
- Přednostní právo na své místo pro play off
- Možnost uvolnit místo a sbírat věrnostní body
Důležité informace:
- Předkupní právo platí do 1. září 2026 včetně
- Platba online i na pokladně (karta, hotovost); součástí platebních možností je i Edenred.
- Výdej permanentek probíhá na pokladnách ZS během otevírací doby, kterou pravidelně komunikujeme na oficiálních stránkách a sociálních sítích klubu
- Pokud potřebujete vystavit fakturu, kontaktujte nás na vstupenky@hcverva.cz – spojíme se s Vámi individuálně
Uvolňování permanentek:
Pokud víte, že se některého domácího utkání nemůžete zúčastnit, budeme rádi, když své místo uvolníte do prodeje. Díky tomu dostane příležitost navštívit zápas další fanoušek a společně vytvoříme na Zimním stadionu Ivana Hlinky co nejlepší atmosféru.
O místa k sezení je dlouhodobě velký zájem. Přestože bývají permanentní vstupenky na sezení vyprodané, na některých zápasech zůstávají kvůli nevyužitým permanentkám prázdná sedadla. Uvolněním svého místa pomůžete nejen dalším fanouškům, ale i našemu týmu, který si zaslouží podporu z co nejzaplněnějších tribun.
Velmi nás těší, že se v posledních sezonách počet uvolněných permanentek výrazně zvýšil. Děkujeme všem, kteří tuto možnost využívají a pomáhají tak vytvářet skvělou kulisu pro domácí zápasy.
Jak uvolnit místo jednoduše online:
- Stačí kliknout na odkaz na online správu permanentky, kde si své místo sami uvolníte. Celý proces je jednoduchý a zvládnete ho během pár kliknutí.
- Tato možnost má výhodu: za každé takto uvolněné (a prodané) místo získáváte věrnostní body do VervaShopu, které můžete později vyměnit za klubový merch.