Prohlášení města Mostu k zastáncům architektonické soutěže

„Kulturní dům Repre čeká rozsáhlá rekonstrukce, která jej promění v důstojné kulturně vzdělávací středisko a která bude respektovat stávající architektonickou podobu objektu. V současné době probíhá veřejná zakázka na projektovou dokumentaci, jejíž předpokládané náklady činí 15 milionů korun. Objevují se hlasy, že by město mělo na rekonstrukci vyhlásit architektonickou soutěž. To ale není možné, protože s pořádáním takové soutěže v rámci předprojektové a projektové přípravy rekonstrukce vyslovil nesouhlas Ing. arch. Mojmír Böhm, který jako architekt kulturní dům Repre vytvořil. Budoucí využití Repre bude těžit z jeho výhodné polohy v centru města a jeho nesporných urbanistických a architektonických kvalit. Sídlit by v něm měla například městská knihovna, která se dlouhodobě potýká s nevyhovujícími prostory.“