Prohlášení společnosti AUTODROM MOST

Mostečtí radní minulý týden rozhodli o žádosti, v níž společnost AUTODROM MOST vyjmenovala nejdůležitější akce letošního roku, na něž by se měla vztahovat výjimka z obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o regulaci hlučných činností. Radní schválili výjimku jen pro šest z celkem šestnácti navržených akcí.

Nevíme, zda se k žádosti radní ještě vrátí a budou posuzovat udělení výjimky i pro další akce, či zda je jejich rozhodnutí definitivní. Pokud povolili výjimku skutečně jen pro šest akcí, pak nechápeme, podle jakého klíče rozhodovali. Pro nás je totiž jejich volba více než nejasná. Požádáme proto vedení města o vysvětlení.

Nechápeme například neschválení výjimky pro závod Mistrovství Evropy minibiků. Radní schválili výjimku pro červencové republikové mistrovství minibiků, pro – v podstatě totožnou akci – evropský šampionát minibiků o týden později už nikoli. Ale právě to, že se nám podařilo přivést evropský šampionát do Čech, je obrovskou šancí pro tuzemské začínající motocyklové jezdce, kteří by jinak neměli šanci se ho zúčastnit. Na těchto dvou akcích je tak názorně vidět, jak spolu souvisejí. Je evidentní, že je nelze oddělit.

Dalším nepochopitelným krokem radních je ignorování vyvrcholení letošní sezony, kterým je závod The Most Grand Finale. Uspořádání Evropského poháru cestovních vozů FIA European Touring Car Cup (ETCC) začátkem října považujeme za veliký úspěch. Vloženým závodem mělo být navíc finále letošního ročníku seriálu Škoda Octavia Cup, který se těší obrovské přízni fanoušků i jezdců. Místo toho, abychom se dočkali ocenění, radní tento motoristický svátek do výjimky vůbec nezahrnuli.

Naše společnost navíc považuje obecně závaznou vyhlášku o regulaci hlučných činností za nezákonnou. Naši právníci již podali podnět k pozastavení účinnosti této vyhlášky. Došli totiž k závěru, že vyhláška upravuje činnosti, jejichž regulace je obsažena v obecné rovině v § 30 a násl. zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb. Stanovení zákazů a omezení touto obecně závaznou vyhláškou nepatří do samostatné působnosti obce, a vydání vyhlášky tak lze považovat za odporující § 35 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a čl. 104 odst. 3 Ústavy České republiky.

Své partnery, klienty a zákazníky zároveň ubezpečujeme, že všem svým smluvně uzavřeným závazkům v této sezoně dostojíme.

AUTODROM MOST