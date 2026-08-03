Prohlášení společnosti Sev.en Česká energie
Severní energetická sama rozhodne o poskytnutí finančního daru z ušetřených peněz z rekultivací lomu ČSA
Prohlášení společnosti Sev.en Česká energie a.s., jediného akcionáře společnosti Severní energetická a.s., ke změně rozhodnutí o uzavření smlouvy se SFŽP, které ovlivnila především liknavost úředníků, zdlouhavá administrativa a negativní mediální kampaň zpochybňující jak výši daru, tak úmysl dárce.
Po pečlivém zvážení a zcela v souladu s postojem majitele společnosti jsme se rozhodli neuzavřít smlouvu se Státním fondem životního prostředí.
Ke změně původního úmyslu darovat prostřednictvím státu část z peněz ušetřených úpravou plánu sanace a rekultivace po ukončení těžby v lomu ČSA obcím v okolí nás vede několik důvodů. Především se jedná o liknavost státního aparátu, který se nebyl schopen ani za téměř rok vyjádřit k návrhu parametrů uvažovaného daru. Zároveň jsou po celou dobu jak společnosti skupiny Sev.en, tak i jejich konečný majitel, vystaveni nesmyslné kampani, která zpochybňuje výši daru i dobrovolnost rozhodnutí darovat část ušetřených peněz obcím v okolí lomu.
O změně koncepce rekultivace lomu ČSA rozhodla na základě dlouhodobě zpracovávaných materiálů vláda a těžební společnost ji tak pouze naplňuje. Naši odpovědnost „uklidit“ krajinu po těžbě si plně uvědomujeme a veškeré povinnosti, které z toho vyplývají, jsme vždy plnili, plníme a plnit budeme. Pokud však došlo úpravou postupů rekultivace k ušetření části peněz ze speciálního fondu, které jsme k tomuto účelu v souladu s platnou legislativou vytvořili, náleží tyto ušetřené peníze těžební společnosti a je jen na jejím rozhodnutí, jak s těmito penězi naloží.
V situaci, kdy se z dobré vůle a nenárokového finančního daru stal nástroj absurdní negativní kampaně, nemáme žádný důvod pokračovat v krocích k uzavření smlouvy se SFŽP. Proto jsme se rozhodli smlouvu se SFŽP neuzavřít.
Za posledních dvacet let plynuly ze společností skupiny Sev.en obcím a dalším subjektům, které byly zasažené těžbou, miliardy korun, a to nejen ze zákonných odvodů, ale také formou darů a finanční podpory regionu. Těžební společnosti dobrovolně podpořily občanské, kulturní, sportovní, vzdělávací či sociální projekty, které by mnohdy bez přispění skupiny Sev.en nevznikly. Podle předsedy představenstva společnosti Luboše Pavlase si peníze ušetřené zapojením sukcese do rekultivace území lomu ČSA skupina neponechá, byť jí podle zákona náleží. Bude ale výhradně na jejím rozhodnutí, zda, komu a v jaké výši tyto prostředky daruje. „Jsme připraveni vstoupit do přímého dialogu se zástupci obcí z okolí lomu či dalšími zájemci a diskutovat s nimi jejich potřeby, které by mohly být hrazeny z ušetřených peněz,“ dodává Luboš Pavlas.