Prohlédněte si klášterní zahrady v Oseku

Klášterní zahrady Osek, z.ú.
ve spolupráci s Cisterciáckým opatstvím v Oseku,
a DDM Deštník Osek.
a všichni společně vás srdečně zveme na připravený program :
Slavnost bude zahájena ve 13:00 hod
Mše svatá (bude sloužena v opatském kostele Nanebevzetí Panny Marie, Osek) spojená s poděkováním za úrodu a plody zahrad.
Mše svatá (bude sloužena v opatském kostele Nanebevzetí Panny Marie, Osek) spojená s poděkováním za úrodu a plody zahrad.
Po jejím skončení se otevře vnitřní prostor kláštera a od 14:00 hod přijměte naše Pozvání do prostoru klášterních zahrad a k sousedskému stolu (Dožínková slavnost se koná přímo uvnitř klášterní zahrady za opatstvím, kdy vstupní část zahrad bude částečně otevřena veřejnosti).
Bude připravený Sousedský stůl, kde se vzájemně uctíme ochutnávkou pohoštěním z přinesených, doma vytvořených produktů.
Spojíme i druhý nejdelší doma pečený štrůdl v Oseku a zjistíme zda překonáme ten minulý.
Čeká vás také „Marmeládovaná“: soutěžní ochutnávka přinesených domácích marmelád a džemů. Pro tvůrce nejlépe hodnoceného výrobku, který získá nejvíce hlasů, máme připravené praktické ceny.
Těšíme se také na Sdílení příprav k vaření, recepty, návody na zpracování podzimních plodů.
U nás je to vždycky o společném tvoření a tak i na tuto slavnost máme připravené Dílničky pro děti a tvořivou práci při využití plodů zahrad.
Oblíbenou Vazbu podzimních květin a vazbu dekorací opět povedou oborné floristky, a tak si můžete s odbornou radou a doporučením vytvořit vlastní podzimní dekoraci do svého domova.
Náš osvědčený moštař se již těší na Lisování šťávy z místních jabloní, a protože minule mu přítomné děti velmi ochotně pomáhaly točit lisem, tak věříme, že se zapojí i tentokrát.
Nebude chybět ani Prodej regionálního ovoce a moštů v lahvích z Litoměřic.
Občerstvení bude po celou dobu slavnosti.
Věříme, že děti zaujme i
od 15:00 hod Divadelní představení pohádka Divadla Na Klice
V čase mezi 15:00-17:00 jsem připravili Komentované prohlídky zahrad. Registrace musí však proběhnout předem na určené časy s ohledem na kapacitu i omezení v prostoru zahrad. A tak se ozvěte na email, rádi si vás zapíšeme.
18:00 Závěr akce