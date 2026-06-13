PROHLÍDKA VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY 13. ČERVNA je mimořádná událost!

V posledních týdnech se zvedá vlna emocí kolem větrných elektráren. A to mnohem víc, než dřív. Divoké debaty řeší na jedné straně energetickou bezpečnost, ceny elektřiny a klimatické cíle EU a na druhé ochranu krajiny, hluk a zásahy do života obcí a jejich obyvatel. Při příležitosti Světového dne větru se můžete 13. června od 10 do 16 hodin do jedné větrné elektrárny podívat a to v krušnohorských Klínech.
Den otevřených dveří proběhne po celé České republice. Navzdory polarizovaným názorům na větrné elektrárny jde o jedinečnou příležitost prohlédnout si technické zázemí těchto fascinujících staveb a dozvědět se vše o větrné energetice od odborníků přímo v terénu. Veřejnosti se v tento jediný den v roce zpřístupní vybrané větrné elektrárny a někdy i historické větrné mlýny. Lidé se mohou podívat dovnitř věží, dozvědět se, jak funguje výroba elektřiny z větru, a často si popovídat přímo s techniky nebo provozovateli. Akci organizuje Česká společnost pro větrnou energii. Jde navíc o jedinečnou příležitost udělat si vlastní obrázek, jak větrné elektrárny vypadají a fungují v praxi. Normálně se člověk dovnitř skoro nikdy nedostane.
V posledních měsících se debata kolem „větrníků“ vyostřila hlavně kvůli plánům na tak zvané „akcelerační zóny“ pro rychlejší výstavbu obnovitelných zdrojů. Spustila se série místních referend a také debata, jak má Česko vyrábět elektřinu po útlumu uhlí. Řada lidí obnovitelné zdroje obecně podporuje, ale pokud má větrník stát blízko jejich obce, podpora razantně klesá a debata je často velmi vyhrocená.