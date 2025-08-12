Projekt MEDITECH – Krevní řečiště pod lupou vědy pro boj s mozkovými aneuryzmaty

Týmy vědců a lékařů napříč Českou republikou se spojily v unikátním projektu MEDITECH – Centrum pro multidisciplinární výzkum v kardiovaskulární medicíně. Jejich cílem je hlouběji porozumět rizikům spojeným s mozkovými výdutěmi, takzvanými aneuryzmaty, a pomoci lékařům v rozhodování, zda je nutná preventivní operace. Projekt je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK), který je spolufinancován Evropskou unií.
Mozková aneuryzmata, která má podle statistik asi 3 % populace, se často zjistí náhodně díky pokročilým zobrazovacím metodám, jako je CT nebo magnetická rezonance. „Před 20 lety jsme operovali většinou už prasklá aneuryzmata. Byla to akutní řešení těžkých mozkových příhod. Dnes je situace jiná – častěji řešíme aneuryzmata zjištěná náhodně a musíme se rozhodnout, jestli je preventivně operovat, nebo jen sledovat,“ vysvětluje docent Aleš Hejčl z Neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, který se na projektu podílí.
Ačkoli existují určité rizikové faktory jako velikost aneuryzmatu nebo hypertenze pacienta, komplexní obraz, který by umožnil přesné rozhodnutí, chybí. „My se snažíme detailně studovat, jak krev proudí v aneuryzmatu. Charakter tohoto toku ovlivňuje, zda stěna cévy degeneruje a může prasknout. Sledujeme tak rizikové faktory přímo v dynamice proudění krve,“ dodává lékař. Prasknutí aneuryzmatu přitom popisuje jako nejhorší typ mozkové příhody s vysokou úmrtností a vážnými následky pro ty, kteří přežijí.
Projekt MEDITECH tedy hledá indikátory, které by v budoucnu mohly lékařům pomoci přesněji určit riziko prasknutí. Výzkum zahrnuje matematické modelování i laboratorní modely, které simulují průtok krve. Do multioborového týmu se zapojili lékaři, inženýři z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, vědci z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, histologové z Fakultní nemocnice Motol a inženýři z Biofyzikálního ústavu Akademie věd ČR v Brně.
„Zatím je to výzkum. V praxi se podle těchto dat zatím nerozhodujeme. Ale chceme, aby to do budoucna pomohlo – aby pacient slyšel přesnější doporučení: Tohle vypadá rizikově, doporučujeme operaci. Tohle naopak vypadá stabilně, může to zůstat pod dohledem,“ dodává neurochirurg. „Projekt už získal čtvrtý grant a zapojuje odborníky napříč republikou. Cílem je zlepšit rozhodování, které dnes závisí částečně i na intuici. Pokud se nám podaří určit přesné ukazatele rizika, mohlo by to v budoucnu změnit péči o pacienty s aneuryzmaty – a zachránit mnoho životů.“
Klíčovým partnerem projektu je Krajská zdravotní, která ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, Biofyzikálním ústavem AV ČR a společností Mitutoyo Česko tvoří jedinečné konsorcium. Hlavním příjemcem projektu je Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Projekt je tak ukázkovým příkladem efektivní mezioborové spolupráce, která posouvá českou medicínu a vědu kupředu.