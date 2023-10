Prokopni to: Blbá nálada není deprese…

„Co je vlastně deprese?“ ptají se Prokopové v osmnáctém díle osvětového videopodcastu Krajské zdravotní, a.s., a Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Odpovědi na zvídavé dotazy jim tentokrát poskytl Mgr. PhDr. Otakar Fleischmann, Ph.D., kterého si hlavní protagonisté Prokopni to pozvali jako hosta do aktuálního dílu svého pořadu. Uznávaný psycholog divákům vysvětlí rozdíl mezi depresí a chmurnou náladou, poradí jak takovým náladám předcházet a jak lidem s depresí pomoci.

Cílem pořadu je společně s Prokopem a Prokopem prokopnout strach a obavy z poskytování první pomoci či z návštěvy nemocnice. V hlavních rolích se představují MUDr. Prokop Seif, lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Most, a Bc. Prokop Voleník, záchranář a tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.