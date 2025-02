Prolomí otužilci světový rekord u jezera Most???

Na jezeře Most se bude v sobotu 1. března „bojovat“ o prolomení světového Guinnessova rekordu v počtu otužilců ve studené vodě najednou. Akci organizuje popularizátor otužování v Česku a rekordman v potápění pod ledem David Vencl, který je držitelem dvou světových rekordů v plavání pod ledem bez neoprenu a ploutví.

Stávající rekord v počtu ledových mužů a žen, kteří se současně ponořili do zimních vod, činí 1 799 lidí a byl učiněn v Polsku v únoru před deseti lety. Venclovým cílem je, aby se do jezera Most ponořilo 1 800 otužilců. Zatím se jich zaregistrovalo 1 645.

Registrace stále probíhá a učinit je ji možné: https://davidvencl.cz/produkt/guinness-svetovy-rekord-otuzovani-jezero-most-2025/

Pro uznání rekordu musí mít voda teplotu nižší než 10 stupňů, každý účastník musí mít plavky (ne neopreny nebo suché obleky), do vody musí vstoupit minimálně po pás a všichni musí současně vydržet ve vodě po dobu alespoň jedné minuty.

O rekord se pokusí v sobotu 1. března v 10 hodin dopoledne.