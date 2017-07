Protivysedávací vyhláška: Litvínov žádá odvolání ombudsmanky

Krátce po tom, co Ústavní soud zrušil vyhlášku, která v Litvínově zakazovala sezení na veřejném prostranství jinde, než na vyhrazených lavičkách, už začaly problémy s veřejným pořádkem. A to nejen v Janově. Vedení města chce další postup projednat na nejbližším jednání zastupitelstva města. Sociální demokraté, kteří spolu s ODS stáli u zrodu vyhlášky, žádají odvolání ombudsmanky Anny Šabatové a opětovné schválení vyhlášky.

Pouhé sezení jinde než na určených lavičkách nemůže narušovat veřejný pořádek a nelze jej proto zakazovat. Rozhodl o tom Ústavní soud, který zrušil část vyhlášky Litvínova a Varnsdorfu. Litvínov vyhlášku obhajuje tím, že se na veřejném prostranství výrazně snížilo narušování veřejného pořádku, ničení veřejného i soukromého majetku a také konzumace alkoholu i drog. Litvínovskou vyhlášku poslala před soud ombudsmanka Anna Šabatová. „Ombudsmanka svým přístupem k nulové toleranci dává jasně najevo, že považuje za důležitější, aby si nepřizpůsobivý občan mohl v Litvínově dělat, co sám uzná za vhodné bez ohledu na práva ostatních lidí. Práva těch, kteří dodržují zákony, chodí do práce, neparazitují na sociálním systému a řádně platí daně. Pro Annu Šabatovou není důležité, aby se tito lidé mohli v klidu procházet po sídlišti, kde na rozdíl od svých nepřizpůsobivých sousedů platí nájem. Aby se dostali do domů, kde žijí a nemuseli se přitom prodírat mezi lidmi vysedávajícími na schodištích domů a čelit jejich verbálním útokům. Aby se sídliště, které bývalo před nájezdem nepřizpůsobivých cikánů z jiných částí republiky jedním z nejkrásnějších na severu Čech, neměnilo během teplých dnů v tábor kočovníků, kde se slušný občan bojí vyjít na ulici. Anna Šabatová a na její popud i Ústavní soud rozhodují o osudech lidí v Janově bez zásadní znalosti místních poměrů. To je fatální chyba, které by se ombudsman neměl dopouštět. Proto žádáme, aby byla z funkce odvolána a její funkční období aby Poslanecká sněmovna ČR zkrátila,“ uvedl Martin Klika, který jako místostarosta města za ČSSD stál před lety u zavedení nulové tolerance, jejíž součástí vyhláška byla. Sociální demokraté se nehodlají s rozhodnutím Ústavního soudu smířit jen tak a dovolit nepřizpůsobivým občanům Litvínova, aby svým chováním znepříjemňovali život ostatním obyvatelům města. „Na nejbližším jednání zastupitelstva města budeme iniciovat schválení nové vyhlášky, která by kopírovala tu zrušenou. Nechceme dovolit nepřizpůsobivým občanům, aby terorizovali své sousedy. Ať soud znovu zasedne a znovu tuto vyhlášku zruší. Město by se nemělo vzdávat a mělo by bránit práva slušných lidí všemi dostupnými prostředky. Nulová tolerance v Litvínově zmírnila sociální napětí, které dříve eskalovalo dokonce nepokoji v Janově. Ombudsmanka nám hází klacky pod nohy ve snaze uspokojit aktivisty, kteří se na situaci v Janově přiživují. Chceme přesvědčit i ostatní zastupitele, aby necouvli a spolu s námi hájili slušné občany města,“ doplnil zastupitel ČSSD Thomas Sebastien Müller. „Vedení města k zavedení části vyhlášky, která omezuje sezení na veřejném prostranství mimo místa k tomu určená, přistoupilo po dlouhodobých negativních zkušenostech především z lokalit se zvýšeným pohybem závadových osob a na základě podnětů od občanů. Chtělo tak eliminovat negativní jevy, které narušují občanské soužití. Při posuzování oprávněnosti či nadbytečnosti vyhlášky je také nutné vycházet z místních poměrů, podnětů občanů a z podložených skutečností, které řeší městská policie i Policie ČR. Běžným jevem je například sezení na květináčích, které jsou součástí veřejné zeleně, přičemž dochází k ničení okrasných květin. Schody vedoucí do domu jsou obleženy sedícími osobami a občané nemohou volně procházet. Po upozornění na toto jednání jsou hrubě verbálně uráženi, pokud věc oznámí městské policii, je jim vyhrožováno. Děti sedí na zábradlí schodišť nebo ochozů, kde hrozí jejich pád z výšky. Rozhodně však vyhláška nezakazuje sedět na veřejnosti, pokud jsou splněny podmínky dané vyhláškou. Porušení vyhlášky v drtivé většině řešili strážnici domlouváním a upozorňováním. Pouze v několika desítkách případů strážníci přistoupili k udělení pokuty, která obvykle nepřekročila částku 100 Kč. Nálezem Ústavního soudu se bude dále vedení města zabývat a diskutovat se o něm bude i při veřejném jednání zastupitelstva města,“ uvedla v tiskové zprávě starostka Litvínova Kamila Bláhová.