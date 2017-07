„Protivysedávací“ vyhláška v Mostě zůstává – zatím

Ústavní soud zrušil městu Litvínov tak zvanou „protivysedávací vyhlášku“. Most šel v jeho šlépějích a obdobnou zavedl vloni. Vyhláška, která se městům osvědčila, v Mostě zatím funguje dál. Otázka je, na jak dlouho.

„Protivysedávací“ vyhláška v Mostě platí v jedenácti lokalitách. Například v okolí středu města včetně třídy Budovatelů směrem ke Stovce, dále po Rudolické ulici až k přednádražním prostorům. V oblasti Kahanu či v sídlištních ulicích Topolová, Javorová, Kpt. Jaroše, Lipová ad.

Ústavní soud zrušil některým severočeským městům vyhlášku, která zakazuje vysedávat na schodištích, zábradlích, odpadkových koších, květináčích a dalších prvcích před domy. Podnět iniciovala ombudsmanka Anna Šabatová s tím, že vyhláška zamezuje svobodě pohybu a je diskriminující. „Máme ve městě vyhlášku, která je platná a účinná a nikdy nebyla zpochybněná. Nicméně rozhodnutí Ústavního soudu, které se týká zrušení obdobné vyhlášky v Litvínově a ve Varnsdorfu, považujeme za nešťastné,“ komentoval situaci mostecký primátor Jan Paparega. Vedení města Mostu ale nevylučuje, že by tato situace mohla nastat i v Mostě. Ústavní soud by na základě připomínek ombudsmanky Šabatové, která Most v minulosti navštívila, ji rovněž mohl zrušit. „Nevím, zda paní ombudsmanka nepodala nějaký podnět v tomto ohledu, ale zatím nemáme žádný takový signál,“ podotkl dále primátor Paparega.

„Protivysedávací“ vyhlášku má město Most posvěcenou ze strany ministerstva vnitra. „Vycházíme z toho, že vyhláška byla podrobena dozorovému orgánu ministerstva vnitra a je podle něj v pořádku, byť Ústavní soud je zcela jiná instituce,“ doufá první muž města. Pokud by došlo na její zrušení i zde, žádnou „záložní“ variantu město Most zatím nemá. „Náhradní variantu nemáme, stejně jako ji nemá ani město Litvínov či Varnsdorf. Určitě bychom ale hledali nějakou jinou cestu, jak vysedávání před domy zamezit,“ dodává Jan Paparega.

Zrušení vyhlášky by byl krok zpátky

Vyhláška o zákazu vysedávání na stavebních prvcích, které k tomu nejsou určeny, platí v Mostě jen v některých, zejména problematických lokalitách. V těchto lokalitách platí i zákaz alkoholu. Vyhláška začala platit koncem roku 2016 a za dobu jejího fungování s ní má město pozitivní zkušenost. „Jsme s touto vyhláškou spokojeni a výrazně nám pomáhá. Podařilo se díky ní zlepšit a zklidnit situaci v problematických lokalitách včetně Stovek. Lidé nenosí ven grily, nafukovací bazény a podobně,“ hodnotí fungování „protivysedávací“ vyhlášky ředitel Městské policie v Mostě Jaroslav Hrvol. „Kromě Stovek se vyhláška osvědčila i v okolí bloku 525, v centru města včetně problémové ulice M. G. Dobnera…,“ dodal.

Jen za uplynulý rok řešila městská policie na dva tisíce přestupků ohledně vysedávání na jiných než k tomu určených místech před domy a v dalších zónách. Městská policie se přitom snaží řešit tyto prohřešky nejprve domluvou. Sankce přicházejí při opakovaném porušování. „Pokud by se měla tato vyhláška rušit, tak by to byl krok zpátky. Nikomu neuškodila a určitě jsme se nesetkali s nějakou stížností, nebo že bychom někomu uložili neoprávněnou pokutu. Naopak. Od občanů převažují kladné reakce,“ podotkl ještě Jaroslav Hrvol.