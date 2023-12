Ve dnech 8. a 9. prosince bude na Aquadromu Most omezen provoz. Důvodem jsou plavecké závody. V sobotu bude bazénová hala otevřena pro veřejnost od 9.00 do 11.00 hodin a v neděli bude bazénová hala otevřena od 18.00 do 21.00 hodin. Omezení se netýká sauny, masáží, kosmetiky a pedikúry, fitness, solária a cvičného bazénu