Provoz nemocničních lékáren Krajské zdravotní krátkodobě omezí inventury

Krajská zdravotní upozorňuje na krátkodobé omezení provozu svých Nemocničních lékáren, kde budou v týdnu od 29. října 2025 probíhat inventury. Léčivé přípravky Lagevrio a Paxlovid k léčbě onemocnění covid-19 zákazníci v Nemocničních lékárnách dostanou i v době inventur.
V těchto termínech budou Nemocniční lékárny Krajské zdravotní kvůli inventuře pro veřejnost uzavřeny:
Most:
Od 29. 10. 2025 (12:00 hodin) do 31. 10. 2025 (včetně) – výdej léčivých přípravků Lagevrio a Paxlovid je možný od 7.30 do 17.00 hodin po domluvě na telefonním čísle 478 032 540.
Ústí nad Labem:
Od 29. 10. 2025 (12.00 hodin) do 3. 11. 2025 (včetně) – výdej léčivých přípravků Lagevrio a Paxlovid je možný od 7:30 do 19:00 hodin po domluvě na telefonním čísle 705 693 476.
Lékárna V Podhájí bude uzavřena 31. 10. 2025 bez možnosti výdeje Lagevria a Paxlovidu.
Teplice:
Od 29. 10. 2025 (13.00 hodin) do 31. 10. 2025 (včetně) – výdej léčivých přípravků Lagevrio a Paxlovid je možný od 7.30 do 17.00 hodin v pohotovostním okénku, telefonní číslo 417 519 679.
Chomutov:
Od 29. 10. 2025 (14.00 hodin) do 31. 10. 2025 (včetně) – výdej léčivých přípravků Lagevrio a Paxlovid je možný od 7.30 do 16.00 hodin po zazvonění na zvonek, telefonní číslo 474 447 248.
Litoměřice:
Od 29. 10. 2025 (14.00 hodin) do 31. 11. 2025 (včetně) – výdej léčivých přípravků Lagevrio a Paxlovid možný od 7.30 do 16.00 hodin po zazvonění na zvonek, telefonní číslo 416 723 505.
Děčín:
Od 29. 10. 2025 (12.00 hodin) do 31. 10. 2025 (včetně) – výdej léčivého přípravku Paxlovid je možný v čase 7:00 – 15:30 hodin po domluvě na telefonním čísle 412 705 440