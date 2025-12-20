První divadelní premiéra nového roku je Cena za něžnost

Litvínovská Citadela uvede 19. ledna od 19 hodin v rámci divadelního předplatného romantickou hru Cena za něžnost. Velmi vtipný, dojemný a silný příběh o matce, dceři a jednom astronautovi.
Romantická a křehká hra, která vypráví, jak je důležité neztratit v životě vnitřní sílu, smysl pro humor a lásku, i když třeba nejsme dokonalí.
Hrají: Simona Stašová, Kamila Trnková, Miroslav Etzler, Jessica Bechyňová, Otakar Brousek ml. / Jan Teplý ml.
Autor: Dan Gordon
Režie: Vladimír Strnisko
Agentura Harlekýn