První jezdec motocyklové histrorie se objeví i na mosteckém okruhu

Po dvou kompletních sezonách v MS superbiků se Oliver König stěhuje do mezinárodního mistrovství Německa silničních motocyklů. V něm se chce přední český závodník prosadit a dojíždět v nejlepší desítce. V červnu šampionát IDM zavítá také do Mostu .

Oliver König je stále prvním jezdcem motocyklové historie, který do superbiků přešel z nejslabší třídy Supersport 300. Na litrové motorce dokázal urvat 14. a 15. místo, pětkrát dojel do cíle jako šestnáctý. V minulém roce na body nedosáhl. I když nabídku na setrvání ve WBSK obdržel, nepodařilo se sehnat potřebné finance. „Vyjednat místo se nepovedlo ani v nižší třídě Supersportů. Zároveň nám přišla škoda, kdyby Oliver přecházel na slabší motorku.Proto jsme kývly na IDM, kde pojede ve třídě superbiků. Se šéfem týmu panem Hertrampfem máme hodně podobných pohledů na závodění,“ upřesnil Miloš Čihák, jezdcův manažer a šéf týmu Movisio Racing.

Divoká karta v Mostě na MS superbiků?