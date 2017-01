První Mostečánek dostal od manželů Tykačových dukáty

Ivana a Pavel Tykačovi společně s primátorem města Janem Paparegou přivítali na zmodernizovaném oddělení šestinedělí mostecké porodnice prvního Mostečánka roku 2017, kterým je chlapeček Lukáš Pasterniak.

Malý Lukášek vážil 3,3 kg a měřil 49 cm, když 1. ledna 2017 v 16:05 přišel na svět jako první novoroční miminko. Manželé Tykačovi chlapečkovi a jeho mamince Ladě Pejzlové předali pamětní dukát a dar v hodnotě dvaceti tisíc korun. Stejnou částkou obdaruje prvního Mostečánka také město Most, a to začátkem února při slavnostním aktu v obřadní síni magistrátu.

„Prvnímu novorozenci roku 2017 přeji do života hodně zdraví a štěstí stejně jako všem dětem, které se v rekonstruované porodnici narodí, “ uvedl finančník Pavel Tykač, který v posledních dvou letech prostřednictvím společnosti Vršanská uhelná poskytl na rekonstrukci mostecké porodnice a zdravotnické vybavení zdejší nemocnice deset milionů korun. „Podpora mostecké nemocnici je dlouhodobá záležitost, a to v rámci programu Vršanské uhelné a jejího vztahu k regionu a k městu, ve kterém fungujeme. Mám z toho velikou radost. Prostory a vybavení je denně užíváno, lékaři si je chválí…Lepší využití pro tyto peníze jsem si neuměl představit,“ podotkl Pavel Tykač na dotaz novinářů, jak je spokojen s využitím peněz. Rekonstrukci oddělení nadšeně vítají i maminky. Lada Pejzlová, maminka Lukáška, která za štědré dary všem poděkovala, mimo jiné prozradila, že peníze využije pro obě své děti. Oběma synům tak budou moci rodiče pořídit užitečné věci, které by si prý kvůli splácení hypotéky na byt nemohli dovolit. Velmi pozitivně hodnotila také nové a moderní prostředí, ve kterém svého druhého syna porodila. I když třetího potomka prý už neplánuje, při případném třetím porodu by neváhala a zvolila opět porodnici v Mostě.

Novou porodnici si ale velmi pochvalují i místní lékaři. Díky rekonstrukci se totiž podařilo zvýšit počet porodů v mostecké nemocnici. „Zaznamenali jsme zvýšený počet porodů u nás. Konečně po pěti nebo šesti letech jsme se dostali přes tisíc porodů ročně, což je pro nás jakýsi milník a doufám, že i nadále bude toto číslo narůstat,“ uvedl primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Mostě Jiří Krhounek.