V SOBOTU 6. DUBNA VYRAZÍ NA PRVNÍ VEŘEJNOU JÍZDU „UŠATÁ LOKOMOTIVA“

Vlak pojede po trase Ústí nad Labem–Teplice v Čechách–Bílina–Most–Chomutov–Žatec a zpět.

stanice příjezd odjezd Km poznámky Ústí nad Labem Hl. n. 9:15 nástup cestujících Teplice v Čechách 9:34 9:35 nástup cestujících Bílina 9:49 10:10 34 km dobírání vody, nástup cestujících Most 10:21 10:22 nástup cestujících Chomutov 10:43 10:46 nástup cestujících Žatec 11:17 62 km výstup cestujících Žatec 14:20 nástup cestujících Chomutov 14:49 14:56 výstup cestujících Most 15:15 15:16 výstup cestujících Bílina 15:26 15:46 62 km dobírání vody, výstup cestujících Teplice v Čechách 16:00 16:01 výstup cestujících Ústí na Labem Hl. n. 16:21 34 km výstup cestujících

Online prodej vstupenek je zahájen. Vstupenky na jízdu vlakem zakoupíte zde. Zvolte datum 6. dubna a vyberte příslušnou jízdu.

Vstupné do vlaku v předprodeji je cenově zvýhodněno. Prodej vstupného bude probíhat do naplnění kapacity vlaku. Vstupenku do vlaku mohou účastníci jízdy využít do konce letní sezóny 2024 jako jednorázové vstupné do Železničního depozitáře NTM v Chomutově.

Parní lokomotivu 464.102 „Ušatá“ z roku 1940, která je unikátním dokladem meziválečné československé konstrukční školy parních lokomotiv, opravilo NTM v loňském roce. Lokomotiva sloužila na tratích do roku 1978 a poté byla předána do sbírek NTM. Při náročné renovaci, kterou uskutečnila společnost 1. Kolínská lokomotivní, s.r.o., se podařilo stroj uvést do bezvadného technického stavu zaručujícího dlouhodobou funkčnost a byl mu navrácen reprezentativní vzhled odpovídající období 50. let dvacátého století.

V soupravě vlaku jsou zastoupena typická i unikátní vozidla vyrobená v 60. – 80. letech dvacátého století. Základ soupravy tvoří osobní vůz se služebním oddílem řady BDa z roku 1974, vozy řady Bai z let 1973-74, lehátkový vůz s bufetovým oddílem BRcm z roku 1984 a rychlíkový vůz s kupé I. a II. třídy řady ABa z roku 1973.

Souprava vlaku NTM.pdf

Cílem jízdy je město Žatec, kde bude probíhat bohatý doprovodný program k zahájení turistické sezóny 2024.