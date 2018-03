Ptejte se politiků

Co bude na ploše zrušeného hřiště v ul. W. A. Mozarta?

Odpovídá náměstek primátora Marek Hrvol

Na hřišti byly demontovány veškeré herní prvky a odstraněny části oplocení s tím, že na jaře dojde už jen k drobným terénním úpravám. V tuto chvíli není schválen žádný nový budoucí záměr pro tuto plochu.

V jakém stavu jsou přípravné práce a kdy vypukne rekonstrukce Repre? Je někde k vidění projekt nebo alespoň jeho popis/nástin?

Odpovídá primátor města Mostu Jan Paparega

Repre je nyní ve špatném technickém stavu. Jeho rekonstrukci, která si vyžádá stovky milionů korun, si přeje podle ohlasů drtivá většina obyvatel města. Z tohoto důvodu si město nechává zpracovat kompletní projektovou dokumentaci nutnou pro povolení a realizaci stavby. V současné době jsou v plném proudu práce na úvodní dokumentaci pro územní řízení naplánované do konce dubna. Tato fáze je z hlediska vlastního architektonického a provozně-dispozičního řešení velmi náročná a důležitá pro úspěšnost celého projektu a proto jí je věnována ze strany města maximální pozornost. Pracovní návrhy ve variantách jsou průběžně konzultovány s odbornými zástupci města. Očekávaný výsledný projekt bude po jeho dokončení zveřejněn, takže budete mít možnost se s ním podrobně seznámit. Veškeré projektové práce by měly být dokončeny v letošním roce, se zahájením vlastní realizace rekonstrukce budovy se počítá v průběhu roku 2019 po vydání potřebných povolení a vysoutěžení zhotovitele stavby. Po rekonstrukci bude mít naše město reprezentativní a moderní kulturní a vzdělávací centrum s víceúčelovým společenským sálem, kinosálem, přesunutou městskou knihovnou s planetáriem a výstavním prostorem, restaurací a kavárnou. Od rekonstrukce Repre si slibujeme i návrat kulturního a společenského života do centra města.

Proč Taxík Maxík slouží pouze Mostečanům a jeho služeb nemohou využít i v Litvínově?

Odpovídá náměstkyně primátora Mostu Markéta Stará

Tuto službu dotuje Most ze svého rozpočtu, což je taky důvod, proč je Taxík Maxík v provozu pouze v našem městě, třebaže jeho provozovatelem je Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova. Vedení Litvínova jsme o našem záměru informovali. Pokud mají tedy obyvatelé Litvínova o tuto službu zájem, doporučuji jim, aby se obrátili přímo na představitele svého města. Taxi vůz pro zvýhodněnou přepravu seniorů a hendikepovaných městu darovala Nadace Charty 77 – Konto Bariéry a na jeho provoz přispívá město Most. Určen je seniorům od 70 let a držitelům průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem v Mostě. Klienty vozí v pracovní dny od 7 do 15 hodin a je třeba ho objednat nejméně jeden pracovní den předem. Jedna cesta stojí 30 Kč na osobu. Objednat ho lze e-mailem taxikmaxik@dpmost.cz nebo na telefonním čísle 778 76 76 76.