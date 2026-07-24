Radní města Mostu Jana Zudová: Na naučnou cyklostezku dohlédnou strážníci

Naučná cyklostezka v krajině dotčené těžbou uhlí, která tvoří okruh kolem města Most, už veřejnosti nějaký čas slouží. Vzhledem k tomu, že se na ní objevují nejen cyklisté, ale i motorová vozidla, bude pod dohledem městské policie. Informovala o tom radní města Mostu Jana Zudová.
I když cyklisté si nové trasy kolem Mostu užívají, občas se na nich objevují i ti, co zde rozhodně nemají co dělat. „Je třeba si uvědomit, že cyklostezky jsou primárně určeny pro cyklisty. Automobily, motocykly, čtyřkolky ani žádné jiné dopravní prostředky tam nemají co dělat. Nejde jen o to, že plochu zanáší nečistotami, ale především ničí povrch. Trasy pro cyklisty totiž nejsou projektované a tudíž ani způsobilé pro pohyb jiných dopravních prostředků,“ říká Jana Falterová Zudová, mostecká radní, zodpovědná za oblast dotací a dodává: „Jsme proto domluveni s městskou policií, aby tato místa monitorovala a dohlíželi na zákaz vjezdu.“ Město Most každoročně vyčleňuje ze svého rozpočtu několik milionů korun na údržbu stávajících cyklistických stezek a tras na svém území.
„Naučnou cyklostezku v krajině dotčené těžbou uhlí jsme spustili do provozu už v loňském roce, ale teprve před nedávnem jsme dokončili vypořádání pozemků, které bylo potřeba ke kolaudačnímu rozhodnutí. Poměrně dlouho jsme se státním podnikem DIAMO řešili vypořádání pozemků, na nichž se cyklostezka nachází, ale vše se úspěšně podařilo dotáhnout do konce a v červenci už jsme mohli projekt, na který jsme využili dotace z Programu IROP ITI, definitivně dotáhnout do úspěšného konce,“ uvedla Jana Falterová Zudová. Veřejnost si velmi rychle po otevření cyklostezku, která je dlouhá zhruba 13 kilometrů, široká 3 metry a funguje v oboustranném provozu, velmi rychle oblíbila. Mapuje totiž většinu zajímavých míst v území kolem Mostu a obkrouží v podstatě celé město.
Stezka začíná ve Vtelně, pokračuje na hipodrom, výsypky, napojuje se na Matyldu, cyklisty zavede až k Hněvínu. „Zájem veřejnosti o tuto cyklostezku nám potvrzuje, že cyklistika není jen sport využívaný k rekreaci, ale pro zpřístupnění území a pro přepravu do školy nebo do zaměstnání. Proto se zabýváme přípravou dalších cyklistických propojení, která považujeme za velmi důležitá,“ dodala radní.