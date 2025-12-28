Radnice v Mostě řeší budoucnost parkování, problém by mohlo vyřešit rezidenční stání

Mostecká radnice promýšlí nový způsob a systém parkování ve městě. Parkování v sídlištních oblastech či v zastavěných částech se totiž v Mostě stává rok od roku palčivým problémem i přesto, že se město snaží budovat velkokapacitní a hlídaná parkoviště.
Lidé chtějí parkovat nejlépe u domů, a to se s přibývajícími vozidly v případě mosteckých sídlišť stává neřešitelné. „Aut neustále přibývá. Je potřeba vytvářet parkovací kapacity, ale zároveň dělat něco s kapacitami, které tu jsou. Velká část aut, která zabírá na parkovištích místo, je nepojízdná nebo s nimi lidé vyjedou třikrát do roka. Rodiny mají často nejen dvě, ale i tři, čtyři a více aut. Nevnímají, že parkovací místo je benefit a když si koupí auto, musejí přemýšlet, kde ho budou parkovat,“ popsal aktuální situaci primátor Marek Hrvol.
Město se výstavbě nových parkovacích míst nebrání, ale otázkou zůstává, KDE? Hledají se proto plochy a možnosti, které by byly optimální. Ruší se například nevyužité klecové garáže. Nedávno například v ulici Josefa Suka. Místo nich tu vzniklo nové parkoviště. „Zrušili jsme klece, ve kterých lidé vesměs auta neparkovali, ale sloužily spíše k hromadění nejrůznějšího harampádí. Místa na novém parkovišti jsme nabídli primárně těm, kteří přišli o klecové parkování. Parkoviště provozuje městská policie a funguje dobře,“ potvrdil Marek Hrvol. Stejný projekt chce město realizovat i v Topolové ulici. I zde funguje klecové stání, kterého se obyvatelé nechtějí vzdát. „Projekt parkování v Topolové ulici máme před dokončením. V plánu je vyřešit to stejně jako v ulici Sukova. Tedy hlídané parkoviště městkou policií. Dostane se na něj ale až v roce 2027,“ prozradil dále primátor.
Město řeší i jiné možnosti. Na úkor parků, travnatých ploch a zeleně parkoviště stavět nechce a nepřeje si to prý ani valná část Mostečanů. „Bude to velké téma příštích let. Na parkování je nutné nahlížet pragmaticky. Většina obyvatel nechce, aby parkoviště vznikala na zelených plochách a zabírali jsme parky a trávníky. Jediná reálná cesta proto je, stavět do vzduchu,“ připustil první muž města.
Velkokapacitní hlídaná parkoviště u sídlišť situaci totiž prý neřeší. „Podle nájemních smluv jsou tato parkoviště beznadějně ihned obsazená, například na Liščím Vrchu i jinde. Reálně tu ale je sotva polovina obsazených míst. Lidem se vyplatí platit pětistovku měsíčně a mít místo na parkovišti jisté. Když ale najdou volno přímo u domu, raději zaparkují zde. Budeme do budoucna muset vymyslet efektivnější systém,“ podotýká primátor.
Radnice chce prosazovat, aby nová parkovací místa využívali lidé, kteří tu bydlí, jezdí denně do práce a měli večer kde zaparkovat. Pomoci by mohlo zónové stání. „Naší snahou by mělo být, aby rezidenti, kteří tady bydlí, měli možnost zdarma zaparkovat,“ nastínil Marek Hrvol. Bezplatné parkování by tu měli zajištěné zejména občané, kteří mají v dané lokalitě trvalé bydliště. Ti, kdo by tuto podmínku nesplňovali, by měli s parkováním ve vymezených zónách smůlu. „Už teď se na to díváme z více kritérií. Nechceme z toho dělat byznys, ale systém udělat spravedlivý. Pokud tu lidé bydlí, budou mít benefit například dvou parkovacích míst. Pokud ale budou chtít třetí nebo čtvrté parkovací místo, budou si muset něco zaplatit. Do budoucna bychom chtěli jít proto kombinovanou cestou, nejen výstavby nových parkovišť, ale i systémem zón,“ shrnul první muž města.
Foto: Parkovací klece u bloku 525 nahradí nové parkování