Rallye Dakar v barvách BENZINA ORLEN Teamu

Benzina a ORLEN míří znovu na slavnou Rallye Dakar! Stejně jako loni se česká posádka Martin Prokop – Viktor Chytka postaví na start nejnáročnější automobilové soutěže světa s vozem Ford Raptor RS Cross-Country MP-Sports v barvách BENZINA ORLEN Teamu s číslem 312. Rallye Dakar 2021 se podruhé pojede v Saúdské Arábii.

„BENZINA ORLEN Team a Dakar patří k sobě,“ říká předseda představenstva skupiny Unipetrol, do které patří i Benzina, Tomasz Wiatrak,. „Proto je pro Benzinu a ORLEN jasné, že i letos pokračujeme v úspěšném partnerství s Martinem Prokopem, který dosahuje ve vytrvalostních automobilových soutěžích výborných výsledků. Letošní přípravy sice z velké části zhatila koronavirová pandemie, ale Martin je bojovník, který se nikdy nevzdává, a do Dakaru 2021 půjde s maximálním nasazením. Má naši plnou podporu, držíme mu palce a přejeme co nejlepší umístění,“ dodává Wiatrak, sám velký fanda motorsportu. „Mám velkou radost, že se nám s podporou značek Benzina a ORLEN podařilo domluvit spolupráci a připravit vůz a celý tým pro Rallye Dakar 2021,“ říká Martin Prokop, jezdec týmu BENZINA ORLEN Team. „Situace se letos nevyvíjela nijak příznivě – o to víc si partnerství se značkami skupiny ORLEN vážím. Jejich silné finanční zázemí nám dává v této nelehké době tolik potřebnou stabilitu a prostor pro plnění našich cílů,“ ilustruje letošní nelehký stav Martin Prokop.

Popiska foto: Rallye Dakar patří mezi nejnáročnější podniky ve světě motoristického sportu. Osmatřicetiletý Martin Prokop se vydává na Rallye Dakar již pošesté. Do kabiny soutěžního vozu Ford Raptor RS Cross-Country MP-Sports se startovním číslem 312 a logy Benziny a ORLENU usedne s navigátorem Viktorem Chytkou.