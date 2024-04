Raritní Octavia jde do dobročinné aukce Retro Garáž

Ani letos nezůstane Autodrom Most stranou od veteránského dění. Vedle podzimního automobilového festivalu The Most CLASSIC, nebo vytrvalostní jízdy Oldtimer Express se stejně jako loni zapojí do největší české aukce historických vozidel Retro Garáž, která proběhne 27. dubna na výstavišti v Lysé nad Labem. Tento rok se však Autodrom Most na aukci představí s ještě raritnějším vozem – Camera Car Octavia Combi I. generace.

Loni se na Retro Garáži v Lysé dražil mostecký safety car Škoda Octavia RS první generace zvaný „Bába“, letos přijde na řadu model přestavěný na Camera Car. Tento unikát vznikl ze Škody Octavia Combi ve výbavě Laurin & Klement, která sloužila na Autodromu Most nejprve jako instruktorské zaváděcí vozidlo na dráze i polygonu.

Josef Zajíček, majitel mosteckého autodromu, vzpomíná na okolnosti vzniku tohoto jedinečného vozidla: „Před 9 lety jsem původní auto objevil ve skladě na autodromu a rozhodl jsem, že ho převezeme do Boleslavi do BENET AUTOMOTIVE, což byla prototypová dílna pro Škoda Design. Zadal jsem kolegům, aby z auta vyrobili pěkný showcar, který bychom mohli využívat na autodromu.“ Vedle showcarů a dalších speciálních modelů se tehdy ve stejných dílnách stavěly také závodní vozy pro Octavia Cup.

V Benetu bylo tedy auto přestavěno na tzv. Camera Car – vůz určený pro focení a natáčení dynamických záběrů na dráze „car to car“. Vedle úpravy karoserie v zadní části, kde byly odstraněny dveře, upravená střecha, přidané sedačky, má vůz navíc snížený podvozek, speciální lakování a několik dalších převážně estetických úprav, jako například zatmavené světlomety. Vůz existuje v jediném exempláři.

Vůz je v plně funkčním stavu a má najeto okolo 21 tisíc kilometrů. Upravené auto samozřejmě nesplňuje podmínky provozu na veřejných komunikacích a nemá tedy ani registrační značky. Stejně jako loni, tak i letos začíná vyvolávací cena na 1 Kč.

Loňským úspěšným dražitelem safety caru se stal Pavel Kalina z Cabrio Gallery. Částka 92 000 Kč putovala na konto nadace Autodromu Most, která peníze použila na podporu mladých sportovců a dětí v mosteckém regionu. Část peněz šla také na stavbu dětského herního prvku do zahrady domova pro seniory Harmonie.

Retro Garáž je největší veteránskou akcí svého druhu v ČR a v pořadí již 13. aukce bude největší v historii Retro Garáže. Celkem bude k dražbě připraveno 31 položek od malých mopedů až po krásné dospělé motocykly či automobily. Živé aukce doprovází prezentace vybraných veterán klubů, burza auto-moto náhradních dílů, sběratelských artefaktů, literatury a další. Výtěžek z prodeje mosteckého Camera Caru bude opět prostřednictvím Nadačního fondu Autodromu Most věnován na podporu mosteckých neziskových spolků a sdružení.

Ve výstavních halách Výstaviště v Lysé nad Labem bude akce probíhat od 8 do 16 hodin, přičemž samotné aukce startují v 11 hodin. Další informace naleznete na webu Retro Garáže.

Jarní Retro Garáž

KDE: Výstavní haly výstaviště Lysá nad Labem

KDY: sobota 27. 4. 2023 (8:00 – 16:00)

VSTUPNÉ: 150 Kč/os. (děti do 150 cm zdarma)

WEB: www.retro-garaz.cz



Škoda Octavia Combi – Camera Car Autodrom Most

Rok výroby: 2001

Motor: 1.9 TDI

Výkon: 1 896 cm3, 81 kW

Najeto: cca. 21 000 km