Recidivista opět loupil, šel do vazby

Mostečtí kriminalisté objasnili případ zvlášť závažného zločinu loupeže, který se měl stát koncem září, a obvinili z něj 32letého muže z Mostu. Ten měl krátce po půlnoci na chodníku u obchodního centra Kahan přistoupit k poškozenému muži, který zrovna držel v ruce peněženku a bankovky, které si hodlal do portmonky uložit. Neznámý ho měl udeřit do týla hlavy, muž ztratil rovnováhu a upadl na zem. Při tom mu obviněný vytrhl z ruky finanční hotovost ve výši 1 800 korun a z místa poté utekl. Poškozený tak přišel o peníze, k jeho zranění nedošlo. Obviněný byl již za loupeže potrestán a z vězení přišel loni. Vyšetřovatel podal podnět k vazebnímu stíhání. Soud muže do vazby poslal. Odcizené peníze nebyly zajištěny.