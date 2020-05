Recidivista se vydal krást do domova seniorů, ne poprvé

Několikrát soudně trestaný 39letý muž z Mostu se ocitl opět na šikmé ploše a to i přesto, že se loni vrátil z vězení. Vybral si dům seniorů v mostecké části Severní. Do objektu nešel poprvé, již v minulosti tam kradl. Tentokrát měl v době krátce po půlnoci chodit po městě a u objektu si všiml otevřeného okna na ventilaci v bytě v prvním patře. Vyšplhal nahoru a přes okno si měl otevřít balkónové dveře. Následně vstoupil do bytu, kde spala seniorka, a pátral, co by odcizil. Muž měl ale smůlu, než stačil něco najít, vyrušil ho alarm, a ten přilákal personál domova. Nezvaný host rychle z bytu utekl. Kriminalisté provedeným šetřením záhy zjistili, kdo do bytu vnikl a vyšetřovatel recidivistu nyní obvinil z přečinů krádeže a porušování domovní svobody. Za ty Mostečanovi hrozí s ohledem na jeho kriminální minulost až tříletý trest odnětí svobody. Obviněný muž je vyšetřován na svobodě.