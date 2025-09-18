Recidivistu kriminalisté obvinili ze zločinu loupeže, stíhán je vazebně.

Ve vazební věznici skončil ve středu odpoledne 41letý muž z Chomutovska, který se měl podle zjištění kriminalistů o uplynulém víkendu dopustit loupeže. V sobotu odpoledne měl totiž v Jirkově zaútočit na mladou ženu vracející se z večerky. Když po nákupu dotyčná procházela ulicí Osvobození a držela v ruce bankovky, muž ji dohnal a požadoval po ní peníze. Žena mu je odmítla dát, načež ji udeřil rukou do tváře a chtěl jí bankovky vytrhnout. Poškozená se však bránila a peníze svírala pevně v ruce. Nakonec útočník vyrval z její ruky část stokorunové bankovky, která se přetrhla. Poté chtěl ještě ženu udeřit pěstí, čemuž však zabránil kolemjdoucí, který napadenou bránil a muže od ní odtáhl. Ona pak z místa utekla a posléze událost oznámila na policii.
Policisté případ začali prověřovat a jako podezřelého ztotožnili zmíněného 41letého muže, s nímž mají „zkušenosti“ již z minulosti. Od státního zástupce si vyžádali souhlas s jeho zadržením a díky spolupráci s jirkovskými strážníky byl podezřelý v pondělí zadržen. Následně ho vyšetřovatel obvinil ze spáchání zločinu loupeže a podal podnět ke vzetí obviněného do vazby. Státní zástupce i soudce byli stejného názoru, takže tento několikrát trestaný recidivista již tráví chvíle ve vazební věznici. V případě uznání viny za spáchání zločinu loupeže mu u soudu hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti let.