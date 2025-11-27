Recyklace stavebních odpadů tříděním na frakce – cirkulární hospodářství ve společnosti ADS.M s.r.o.

V rámci splnění povinnosti prezentace výsledků projektu, tzn. Diseminačních aktivit dle kapitoly výzvy 9.3. Specifické podmínky programu NUT, mi dovolte představit realizovaný projekt:
V období od 12. 10. 2021 do 13. 7. 2022 realizovala společnost ADS.M s.r.o. projekt s názvem „Pořízení technologií v oblasti využití druhotných surovin ve společnosti ADS.M s.r.o..“ a to v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) – Nízkouhlíkové technologie – V. Výzva – aktivita DRUHOTNÉ SUROVINY. Předmětem projektu je recyklace stavebních odpadů tříděním na frakce, které jsou dále využity jako stavební materiály. Hlavními přínosy projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím zavedení moderních výrobních technologií pro zavedení cirkulárního hospodářství. Výsledkem projektu je pořízení nové technologické „linky“, prostřednictvím které budou zpracovávat stavební opad a umožní společnosti jeho přeměnu na druhotný odpad, který bude moci znovu využít ve stavebnictví.
Název projektu: „Pořízení technologií v oblasti využití druhotných surovin ve společnosti ADS.M s.r.o..“
Registrační číslo: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_254/0023082
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci OP PIK. Celkové způsobilé výdaje projektu byly 6 523 704,10 Kč, udělená dotace tvořila 2 935 666,84 Kč.