Recyklojízda v Litvínově

Město Litvínov bude dvacátou první zastávkou týmu Recyklojízda, který v červnu projede na elektrokolech Českou republiku, aby podpořil třídění a recyklaci baterií.

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

Zastavte se za námi při naší zastávce ve vašem městě dne 19. června. Přineste nám použité baterie a my je předáme k recyklaci. Rádi vám zdarma také dáme krabičku Ecocheese na domácí třídění a skladování baterií. Pokud jste zdatní sportovci, připojte se k nám na kus cesty na kole či elektrokole. Budeme rádi za společnost jednotlivců, ale i celých kolektivů. Více informací najdete zde http://recyklojizda.ecobat.cz/.

PROČ TO DĚLÁME?

S poselstvím „Baterie do koše nepatří“ vyrážíme za lidmi v regionech. Těšíme se také na setkání se starosty a dalšími zástupci úřadů, a stejně tak i s žáky a studenty ze škol. Se všemi chceme mluvit o tom, proč je tak důležité třídit a recyklovat baterie, a co pro to každý z nás může udělat.