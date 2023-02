Ředitel městských sociálních služeb Trojna nominován na osobnost roku

Luboš Trojna, ředitel příspěvkové organizace Městská správa sociálních služeb v Mostě, byl nominován na osobnost roku Ústeckého kraje. Svým hlasem jej může podpořit i vy.

Luboš Trojna vnesl po svém nástupu do mostecké městské správy sociálních služeb inovativní přístup. Pod jeho vedením prochází organizace všestranným rozvojem a získala značku kvality v sociálních službách, a to hned nejvyšší počet pěti hvězd.

Luboše Trojnu do ankety, kterou pořádají regionální noviny Český Metropol, nominovalo město Most. „Nominaci od našeho zřizovatele beru jako ocenění práce celého našeho kolektivu. Je to o týmové práci, o synergiích, o důležitosti konkrétních cílů, ale i o vizích, které se dnes zdají snem. Je to o sebedůvěře jedinců i kolektivu, o iniciativě, představivosti, o nadšení, které ale musí být ovládáno a usměrňováno, je to o zvyku dělat více, než se po nás chce, je to o umění vystoupit ze své komfortní zóny. A toho je kolektiv městské správy schopen. Takže tu nominaci beru s velkou pokorou jako poděkování naší organizaci ze strany města,“ komentuje svoji nominaci Luboš Trojna.

O pořadí až do 15. března 2023 včetně hlasuje veřejnost na stránce https://www.osobnostusteckehokraje.cz/