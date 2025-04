REGISTRACE NA ZVÝHODNĚNÉ VSTUPENKY NA FESTIVAL LET IT ROLL NA JEZEŘE MOST JE SPUŠTĚNA

Let It Roll

Jezero Most se na čtyři dny v červenci promění na dějiště největšího drum & bassového festivalu na světě. Akce takového ražení a velikosti se v novodobé historii města uskuteční poprvé. „Doteď jsme novou lokalitu našim návštěvníkům neodtajnili a právě v tuto chvíli se rozlétá do celého zpráva, že festival Let It Roll se bude konat u jezera Most,“ sdělil na speciálně svolané tiskové konferenci jeden z pořadatelů akce Jan Vondráček.

Festivalový areál se návštěvníkům otevře den před zahájením festivalu již 30. července. Samotná hudební šou pak vypukne 31. července a potrvá do 2. srpna. V tu dobu by mělo být u jezera Most zhruba třicet tisíc očekávaných návštěvníků. Ti se na tuto událost sjíždějí z nejvzdálenějších koutů světa. „První ročník festivalu se konal v roce 2002 a už tehdy byl vyprodaný a slavil úspěch. Přijíždějí na něj lidé z 82 zemí světa. Jen pro zajímavost – první vstupenky se pravidelně prodávají v Austrálii a na Novém Zélandu,“ sdělil Jan Vondráček.

Až do loňského roku se Let It Roll konal v Milovicích. Po deseti ročnících, už ale přestala stačit kapacita jak v ohledu infrastruktury, tak ubytování. Proto organizátoři začali pro festival hledat nový domov. „Dlouho jsme hledali místo, které bude vyhovovat našim požadavkům, Které bude krásnější, v přírodě a u vody. To místo jsme našli u jezera Most. Viděli jsme stovky míst a jednali s řadou měst. V Mostě nás přesvědčil skvělý přístup radnice a unikátnost místa. Věříme, že posune náš festival do úplně jiných rozměrů,“ dodal Jan Vondráček.

Podle organizátorů se k mosteckému jezeru sjedou téměř kompletní hudební špičky tohoto hudebního žánru, včetně českých a slovenských umělců. Chybět nebudou unikátní designová pódia a audiovizuální šou. Pro obyvatele Mostu s trvalým pobytem připravili organizátoři zvýhodněné vstupenky. V prodeji jsou od 1. dubna se zhruba 80 procentní slevou. „Konání festivalu je pro město Most i region velkým přínosem. Pro představu – celková spotřeba návštěvníků festivalu v roce 2023 byla 221 mil. Kč, přičemž 67 milionů Kč z toho šlo přímo do Středočeského kraje,“ doplnil Jan Vondráček.

Co se týče hluku, pořadatelé ujišťují, že dělají vše pro to, aby festival místní obyvatele maximálně neomezil. „Oslovili jsme specialisty hudebních systémů, abychom minimalizovali dopad na okolí. -Všechny scény budou zaměřené pódiem od města, aby se eliminovalo šíření zvuku,“ ubezpečuje Jan Vondráček.

Zajímavosti

Po dobu festivalu zůstane pláž pro veřejnost otevřená

– Organizátoři mají vlastní způsob vodohospodářství, který jim umožní odbourat chemické toalety a omezit dopravu vody v cisternách. Dovezou klasické toalety, které se napojí na stávající kanalizaci. Podle primátora Mostu Marka Hrvola je kapacita pro takovýto festival dostačující.

– Na festivalu vystoupí zhruba 140 interpretů

– Pořadatelé využijí k zajištění dodávky energie zdejší odběrnou síť. Když se ale zapnou všechna světla a zvuk hraje naplno, hlavní scéna má odběr kolem 1 MWH. Proto budou vypomáhat i agregáty.