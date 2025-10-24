Rekonstrukce Repre se o něco zpozdí

Práce na rekonstrukci kulturního domu Repre pokračují napříč objektem. V prvním podzemním podlaží se provádějí práce na hrubých podlahách a betonují se základy výtahových šachet. Kvůli zatékání bude nutné provést tlakovou injektáž pracovní spáry mezi obvodovým zdivem a základy. Současně probíhá příprava na odstranění dělící stěny mezi zásobovacím dvorem Prioru a Repre, která bude nahrazena novým nosným zdivem.
Uvnitř objektu se montují páteřní rozvody vzduchotechniky, které zajistí moderní a efektivní větrání všech prostor. Zvenčí se začalo se zateplováním bývalého kina, zatímco kolem planetária bylo postaveno lešení a započala výměna měděného opláštění.
V novém kinosále pracovníci dokončují ocelovou konstrukci hlediště a jeviště, která tvoří základ budoucího moderního prostoru pro filmové i kulturní akce. Rekonstrukce tak dál proměňuje Repre v moderní multifunkční centrum, které má být po dokončení chloubou města Mostu.
K dokončení rekonstrukce ale dojde nejspíš k posunu. Dokončení se předpokládá až v prvním kvartále 2027. Plesová sezóna tudíž může proběhnout až v roce 2027. Více informací přineseme v tištěném vydání týdeníku Homér 31. října 2025.